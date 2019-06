Джагър и компания готвят грандиозно шоу (ВИДЕО)

The Rolling Stones се завръщат през... (ВИДЕО)

The Rolling Stones оповестиха, че доста интересна група от изпълнители ще участва в турнето им в Северна Америка, предаде АР.

Бандата Saint Paul and The Broken Bones ще се качи на сцената за концерта в Чикаго на 21 юни, с който ще започне турнето. Групата Whiskey myers пък ще участва във втория концерт в Чикаго на 25 юни.

Гари Кларк-младши ще се появи на сцената за концерта във Фоксбъро, Масачузетс, а Wombats ще свирят и пеят на стадион "МетЛайф" в района на Ню Йорк на 1 август. Lucas Nelson and promise of the real ще участват във втория концерт на същия стадион.

Хуанес ще пее в Маями на 31 август.

Турнето беше отложено, след като в края на март лекари обявиха, че фронтменът на The Rolling Stones сър Мик Джагър се нуждае от лечение.

САЩ