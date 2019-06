Джагър се завърна по-луд отвсякога (ВИДЕО)

Фронтменът на The Rolling Stones сър Мик Джагър гастролира в добра форма на стадиона "Солджър фийлд" в Чикаго на първия си концерт след претърпяната операция на сърцето, предадоха световните агенции.

Ветеранът откри пред 60-хилядната публика отложеното турне "No Filter" на бандата заради хирургическата намеса, която претърпя. Концертът стартира с класиката на "Street Fighting Man", като Джагър беше облечен с впити черни и черно-бяло яке. Той препускаше пеейки по сцената видимо в добра форма.

Сър Мик, който е на 75 години, се подложи на транскатетърна смяна на аортната клапа в Ню Йорк в началото на април. При този метод възстановяването е по-бързо. В средата на май той публикува в социалните мрежи запис как танцува в студио.

На стадиона в Чикаго Джагър пя в продължение на над два часа. Той отдаде почит на града, в който се е зародил блусът, с хита "Midnight Rambler" и със солово изпълнение на хармоника.

"Ние толкова обичаме Чикаго, че решихме да стартираме турнето си тук, вместо от Маями", заяви Джагър пред ликуващата публика. По време на концерта той изпълни неувяхващите класики на бандата като "Let's Spend the Night Together", "Gimme Shelter", "Brown Sugar", "Sympathy For The Devil" и др.

В рамките на турнето на The Rolling Stones са насрочени 17 концерта в САЩ и Канада.

