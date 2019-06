Любимка на тийнейджърите се завръща на сцената (ВИДЕО)

На Селена Гомес са били нужни 4 години, за да запише нов албум, съобщи Контактмюзик.

Двадесет и шест годишната певица не е издала албум от излезлия през 2015 г. "Revival". Тя поясни, че ѝ било трудно да изрази в записите си онова, с което се е сблъскала в живота си, включително трансплантацията на бъбрек, престой в клиника за психични болести, разделите с Джъстин Бийбър и Уикенд. Сега обаче е щастлива, че новият ѝ албум е готов.

"Трябваше да минат 4 години, за да се почувствам готова да запиша нов албум - отбеляза Гомес. - Песните ми винаги са се отличавали с поп звучене, но в този албум е отделено повече място на изпълнения на китара."

По-рано тази година Селена записа песента "I Can't Get Enough" заедно Бени Бланко и Джей Балвин и взе също участие в записа на песента "Anxiety" на Джулия Майкълс, но не е издала своя собствена песен от излязлата през 2018 г. "Back to You", която бе записана за саундтрака на сериала "Тринадесет причини защо".

Селена е сключила договор с промоутърите от "Лайв нейшън", за да тръгне на световно турне, с което ще популяризира новия си албум.

САЩ