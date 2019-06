Disturbed завладя Пловдив в порой и гръмотевици на първия ден от “Hills of Rock”

Хеви метъл магията Disturbed завладя Пловдив в пороен дъжд и гръмотевици по време на първия ден от фестивала “Hills of Rock”, предаде репортер на информационна агенция "Фокус".

Още в 16.30 часа заработиха пропускателните пунктове на събитието, като най-нетърпеливите да чуят хедлайнерите – виртуозите от Чикаго, се наредиха на предни позиции пред Главната сцена.

Стартът на тридневната фестивална рок програма имаха честта да поставят Crazy Lixx, следвани от Gloryhammer и Avatar. В 20.30 часа хилядите фенове на твърдото звучене се присъединиха към „призоваването на Дявола“, което организираха португалците от Moonspell. След края на ритуала на Главната сцена, публиката вече беше готова за своята заслужена награда, а именно Disturbed.

Нито поройният дъжд, нито лошата слава на гръмотевиците през последните дни, нито студения вятър успяха да помрачат настроението и еуфорията, които благодарение на хедлайнерите преминаха в друго измерение. Дейвид Дрейман, Джон Мойър, Дан Донеган и Майк Уенгрен превзеха сцената за близо два часа, като изпълниха много от хитовете на групата, сред които “Stupify”, Ten thousand fists”, “Are you ready”, “Prayer”, “Liberate”, “Indestructible”, “Stricken”. Баладите „A reason to fight” и “The sound of silence” също попаднаха в сетлиста. Финалът, разбира се, постави взривяващото “Down with the sickness”. Disturbed са за първи път в България и точно в Европейската столица на културата, за да се срещнат с българските си, а и не само, почитатели.

Другите две сцени на фестивала “Hills of Rock” също предложиха изкушения за посетителите, На сцена „На тъмно“ се изявиха Shadows out of time, Life Light, Affection и White Mahala. След края на хеви метъл магията Disturbed, около полунощ, на сцената тук се качиха Maika. На новата трета сцена – “Music Jam” рок феновете имаха възможност да чуят изпълненията на 40 days later, Sevi, Enemy inside и Visions of Atlantis.

Първият фестивален ден, въпреки влошените метеорологични условия и в резултат трудна проходимост на терена, оправда очакванията и записа още едно постижение в музикалната история на българските сцени.

Вторият фестивален ден, обаче, ще предложи не по-малко изненади. Главната сцена ще взривят легендите Whitesnake. Преди 21.30 часа, когато по план групата трябва да започне шоуто си, ще свирят Admiron, Lord of the lost, Bonfire , Ronnie Romero & Eridan. На сцена „На тъмно“ ще се изявят Ivory Twilight, A-Moral, Krekhausm Обратен ефект и Brkovi, а на „Music Jam” ще забият Zuum, G Point, Конкурент и Dreamshade.