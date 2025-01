Филмът "Конклав" с най- много номинации за наградите БАФТА

Папският трилър "Конклав" получи най-много номинации за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, съобщават световните осведомителни агенции и Би Би Си, цитирани от БТА.

"Конклав" е с 12 номинации за отличията, следван от испаноезичната музикална криминална комедия "Емилия Перес" с 11.

"Конклав" и "Емилия Перес" са номинирани в категорията за най-добър филм заедно с "Анора", "Напълно непознат" и "Бруталистът".

‘Conclave’ is the most-nominated film at this year’s BAFTA Awards, with 12 nods. pic.twitter.com/KAYse2RpEw

Наградата за най-добър актьор ще си оспорват Ейдриън Броуди за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Колман Доминго за "Синг Синг", Рейф Файнс за "Конклав", Хю Грант за "Еретик" и Себастиан Стан за "Стажантът".

Бившият екранен Джейм Бонд Даниъл Крейг с ролята си във филма Queer ("Сбъркан") на Лука Гуаданино обаче остава извън актьорската надпревара.

#BAFTANominations are in for SUPPORTING ACTRESS:



Selena Gomez, 'Emilia Pérez'

Ariana Grande, 'Wicked'

Felicity Jones, 'The Brutalist'

Jamie Lee Curtis, 'The Last Showgirl'

Isabella Rossellini, 'Conclave'

Zoe Saldaña, 'Emilia Pérez'



Read the list of nominees for the 2025 BAFTA… pic.twitter.com/YDJwSPAorv