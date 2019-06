WHITESNAKE разтърсиха Hills of Rock, 20 000 души пяха с рок легендите

WHITESNAKE взривиха сцената на „Hills of Rock” във втората фестивална вечер в Пловдив, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пловдив. 20 000 души пяха заедно с рок легендите и накараха съвсем сърдечно Дейвид Ковърдейл да възкликне: „Звучите божествено!“. Бандата забиваше най-големите си хитове, а именно “Is this love”, “Bad Boys”, “Slide it in”, “Slow an’ easy”, “Here I go again”, “Ain't No Love in the Heart of the City” и “Still of the night”.

Като хедлайнер, английската група излезе на Главната сцена последна, в 21.30 часа, в състав Дейвид Ковърдейл (вокал), Реб Бийч (китара), Джоел Хоукстра (китара), Майкъл Девин (бас), Томи Олдридж (ударни) и Микеле Лупи (клавишни). Отличната форма на легендите не остана скрита за никого от присъстващите в рамките на близо 80 минути. Ковърдейл развя българския трибагреник и отдаде почит на феновете, пристигнали на рок шоуто от всички краища на страната, и от чужбина. Концертът в Пловдив е част от световното турне на групата, озаглавено „Flesh & blood ”, точно както 13-я им поред студиен албум. Присъстващите имаха възможността да чуят от него „Shut up & kiss me” и “Trouble is your middle name”.

Фитилът на еуфорията на рок феновете бе запален по-рано, а заслугата е изцяло на подгряващите групи. Какъв подбор само, особено точен при BONFIRE, а след тях и с RONNIE ROMERO & ERIDAN. Класика след класика разтърсиха сцената преди появата на хедлайнерите – BONFIRE със „Sweet obsession”, “You make me feel” и “Sword & stone”, а RONNIE ROMERO & ERIDAN накараха Рони Джеймс Дио да възкръсне с хитове като “Last in line”, “Holy diver”, “Don’t talk to strangers”, “Starstruck”, “Heaven & hell” и много други. Именно след тази зашеметяваща рок въртележка, сърцата на феновете се разтвориха широко, за да дадат всичката си любов на WHITESNAKE във втората фестивална нощ.

Музикалната програма на останалите две сцени също не бе за подценяване. На сцена „На тъмно“, която дава поле за изява на творци от България и Балканите, се изявиха IVORY TWILIGHT, A-MORAL, KREKHAUS, Обратен ефект и BRKOVI, На третата сцена – „Music Jam” пък пяха ZUUM, G POINT, Конкурент и DREAMSHADE.

Рок и метъл публиката определи фестивала като легендарен. Хиляди създадени спомени и вълнуващи моменти, които доказват защо този фестивал не трябва да съществува само като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, а да продължи и да утвърди репутацията си на най-мащабното рок събитие в страната.

Третият фестивален ден е само след няколко часа и ще предложи не по-малко изненади. На Главната сцена ще се качат хедлайнерите GARBAGE, но преди тях ще пеят SINHERESY, ROYAL REPUBLIC, AMARANTHE и CHILDREN OF BODOM. Сцена „Music Jam” ще представи NEMESIS, DISHONORED, DECLINE THE FALL и VOICE OF RUIN. На сцена „На тъмно“ в последния трети фестивален ден ще се качат KOPRIVA, INNERGLOW, LES ANIMAUX SAUVAGES, Остава и THE TOASTERS.