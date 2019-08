Как избраха Люк Скайуокър в "Междузвездни войни" (ВИДЕО)

Актьорът Марк Хамил сподели кадри от първото си прослушване за ролята на Люк Скайуокър в „Междузвездни войни“, съобщи Fox News.

Още първият кастинг на Хамил е бил с Харисън Форд. Форд е започнал само като асистент в кастингите на продукцията, но в последствие получил ролята на Хан Соло.

„Това е първият ми кастинг за „Междузвездни войни“. С Харисън Форд се запознахме и започнахме да четем. Не бяхме чели целия сценарий и имахме само тази сцена.

Питах Джордж Лукас за какво става на въпрос. Той ми каза първо да мине кастинга и че после ще говорим. Така и не ми обясни, просто заснехме филма“, заяви Хамил.

Очаква се Хамил да се появи в предстоящата да излезе девета част на поредицата.

"I'm beginning to not like you." This has to be one of my favorite lines EVER. My question is: Did it ever appear in ANY #StarWars movie (novels, comic books, TV shows, video games, etc.) ... EVER? https://t.co/EZGtbuAQXY