Васил Петров подари 4 биса на юбилейния си концерт в зала 1 на НДК

Два часа на сцената без почивка и с такава лекота, джаз звездата Васил Петров изнесе грандиозен концерт с най-доброто от неговия репертоар в зала 1 НДК на 21 януари, с който отпразнува професионалния си юбилей.

Както винаги със стил и класа, той показа, че няма тайни и невъзможни неща за гласът му. Подобно на театрален или оперен спектакъл, събитието „The best of Васил Петров - 30 години в музиката“ бе разделено в четири действия: „Откровение“, „Животът. Бързай бавно. Ние сами ковем съдбите си“, „Любовта. Най-голямото вдъхновение“ и „Най-доброто предстои…“.

Концертът бе открит от аржентинската джаз певица Карен Соуза, която пристигна чак от родината си. Като истински джаз клуб тя направи кратък рецитал с най-големите си хитове в акомпанимент на Николай Костадинов – пиано, Даниеле Феббо – бас, Кристиан Желев – барабани. След нейното шоу се вдигнаха завесите под изпълнение на 60-членния състав на Плевенска филхармония с маестро Христо Павлов и се появи Васил Петров. Гости на юбилейния спектакъл на Васил Петров бяха Хилда Казасян, Мария Илиева, цигуларката Зорница Иларионова и Теодосий Спасов. Изненада за публиката беше най-младата участничка в продукцията, 16-сет годишната Ана Ставрева, която пее и свири на саксофон. С нея Васил Петров представи джаз стандарта Fly me to the moon. В импровизацията се включи и тромбониста Вили Стоянов. С цигуларката Зорница Иларионова пък изпълниха симфонична версия „Yesterday” на Бийтълс.

Мария Илиева излезе за дуета Don’t let me in. Песента е по музика на Васил Петров и е част от албума му „Be in love forever”, която представиха в нова симфонична версия в оркестрация от Румен Бояджиев-младши. В дует с Хилда Казасян изпълниха „How do you keep the music playing?” и „Живот на колела“ по музика на Вили Казасян. Тя разказа за дългото им приятелство. Баща ѝ Вили Казасян ги запознава. „В момента, в който го видях, се влюбих в него безметежно, и казах на баща ми: „Татко, кой е този батко? Аз съм влюбена в него“. А той ми отговори: „Остави, пиленце, тези глупости и запомни нещо, което е много важно – такъв глас като неговия не се е раждал в България и скоро няма да се роди“, разказа Хилда Казасян.

Дванадесет балерини представиха забележителна хореография на Марлена Тодорова за класиката New York, New York, a едно от най-емоционалните изпълнения бе това на „Девойко, мари хубава“ с Теодосий Спасов. Силни аплодисменти предизвика и един от най-големите хитове на Васил Петров – „Другият“ в нова симфонична версия, чийто аранжимент е дело на Ангел Заберски, както и „Подслон в дъжда“ по музика на Васко Пармаков, отново в различна версия, с камерно изпълнение с китариста Стойчо Стоянов и цигуларката Зорница Иларионова, където Васил Петров написа специални пасажи за солото на цигулката.

Васил Петров пя повече от два часа пред пълна зала 1 на НДК. Публиката показа своята любов и възторг, като го извика 4 пъти на бис, докато го аплодираше на крака с бурни овации. Събитието затвърди статута на Васил Петров като една от най-значимите джаз легенди в България.

Събитието е осъществено с финансовата подкрепа на министерството на културата. Идеята и концепцията за спектакъла е на Маргарита Тошева. Продуцент е ЕВРО БМ ЕООД.