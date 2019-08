Кънтри икона го закъса със здравето (ВИДЕО)

Кънтри звездата Уили Нелсън отмени турнето си поради респираторни проблеми и няма да може да гастролира пред публиката в Гранд Рапидс, щата Мичиган, както беше предвидено, съобщава Асошиейтед прес.

Осемдесет и шест годишният ветеран се извини на феновете си в Тwitter за причиненото неудобство. "Трябва спешно да отида на преглед при лекаря си!", написа звездата в социалната мрежа.

Уили току-що беше приключил гастрола си с Алисън Краус в град Толидо, щата Охайо.

To my fans,

I’m sorry to cancel my tour, but I have a breathing problem that I need to have my doctor check out.

I’ll be back

Love,

Willie