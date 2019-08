Кристина Агилера в началото (ВИДЕО)

Американската певица Кристина Агилера ще издаде повторно дебютния си албум "Christina Aguilera" във връзка с 20-годишния юбилей от излизането му, пише Контактмюзик.

Сайтът цитира съобщение на певицата в нейната страница в Тwitter. В продажба ще бъде пуснат ограничен тираж от тавата в три варианта.

На 23 август ще стане достъпна цифровата версия на оригиналния албум, в която ще бъдат включени и редки версии на песни, ремикси и дори акапела.

Oh and for your vinyl lovers, I got you! I'm releasing a special limited edition vinyl with @UrbanOutfitters Aug 23rd. Look how cute! xoxo



