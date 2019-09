Горан Брегович: Българи, гответе се! Ще бъде лудо!

Иконата на балканската музика, големият Горан Брегович, отправи специален видео поздрав на български език към всичките си фенове, които вече нямат търпение да го видят и чуят на живо в рамките на предстоящото му бляскаво турне в София, Варна и Велико Търново тази есен.

“Българи, гответе се! Ще бъде лудо!”, заканва се закачливо най-популярният балкански изпълнител в международен мащаб. Гледайте видео поздрава на Горан Брегович тук:

На 4 октомври Брегович и неговият невероятен “Оркестър за сватби и погребения”, ще стартират от Варна в Дворец на културата и спорта. На следващия ден, 5 октомври музикантите гостуват за първи път на Велико Търново (ДКС „Васил Левски“) и на 6 октомври завършват с бляскав мащабен концерт в зала 1 на НДК, София.

Програмата, която Брегович и оркестъра са подготвили за българските маниаци на балканската музика е the Best of Goran Bregovic – най-отбраната селекция от вечни негови хитове като „Месечинка“, „Калашников“, „Буба Мара“, „Аризонска мечта“ и много други.

Билетите за трите концерта влизат вече са в продажба в мрежата на Eventim и локалните каси на Дворец на културата и спорта Варна, Туристически информационен център Велико Търново и Билетен център НДК. Цените са между 35 и 65 лв.

Горан Брегович пристига в България по покана на Продуцентска агенция АРТ БГ.