Звезден блясък край Женевското езеро (ВИДЕО)

Лайънъл Ричи и Лени Кравиц се завръщат като хедлайнери на джаз фестивала в Монтрьо през 2020 година, съобщи Контактмюзик.

За последно Лайънъл и Лени гастролираха пред публиката на престижния фест през 2015 година. Тогава те бяха включени в афиша редом с Лейди Гага, Тони Бенет, Сам Смит и Мери Джей Блайдж.

Ричи и Кравиц ще изнесат своите концерти респективно на 8 и 13 юли. При последното си участие в швейцарския джаз фест към Лайънъл Ричи на сцената се присъедини Куинси Джоунс.

Публиката ще чуе неговите най-големи хитове от калибъра на "Dancing on the Ceiling", 'Say You,Say Me" "Hello" и др.

Музикантът ще включи в репертоара си и песни от последния си албум "Raise Vibration" от 2018 година.

Петдесет и четвъртото издание на джаз фестивала в Монтрьо край Женевското езеро ще се проведе от 3 до 16 юли 2020 година.

Швейцария