Едно дълго чакано завръщане (ВИДЕО)

Аланис Морисет издаде нов сингъл, озаглавен "Reasons I Drink", съобщи Контактмюзик. Той е от предстоящия да излезе девети неин албум "Such Pretty Forks in the Road".

Четиридесет и пет годишната певица заяви, че в песента, изпълнена от нея под акомпанимента на пиано, се говори за борбата ѝ с психичните проблеми.

Песента ще бъде включена в новия ѝ албум, който ще излезе на 1 май следващата година.

Това ще е първият ѝ албум от издадения през 2012 г. "Havoc and Bright Lights".

Аланис ще изпълни за пръв път на живо песента във вечерното шоу на Джими Фалън на 4 декември.

Певицата наскоро довери, че страдала от следродилна депресия след появата на бял свят на сина ѝ Уинтър през август.

Тя бе засегната от депресия и след раждането на другите ѝ две деца, 8-годишния ѝ син Евър Имре и 3-годишната ѝ дъщеря Оникс Солас.

