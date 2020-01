Чудовищен рекорд за невероятната Марая Кери! (ВИДЕО)

Благодарение на коледния си хит "All I Want For Christmas Is You" Марая Кери стана първият изпълнител, оглавил класацията на "Билборд" за сингли през четири различни десетилетия, съобщава ЮПИ.

Хитовото парче, издадено през 1994 г., за трета поредна седмица е начело в чарта Хот 100. Марая Кери оглави с него класацията за сингли в средата на декември след 25-годишно очакване. "All I Want For Christmas Is You", включено в "Mery Christmas" Кери, за първи път попада в Топ 10 на Хот 100 едва през декември 2017 г.

Година по-късно хитът бележи най-високото си класиране - трето място в чарта.

С постижението си Марая Кери става първият изпълнител, чиито хитове са оглавявали класацията през четири различни десетилетия, стартирайки от 90-те години на миналия век.

Само осем други изпълнители са успявали да оглавят чарта за сингли през три различни десетилетия - Стиви Уондър, Майкъл Джексън, Елтън Джон, Джанет Джексън, Мадона, Кристина Агилера, Бритни Спиърс и Ъшър.

Марая Кери е единствената, покорила върха в класацията през 90-те години на миналия век и през десетилетията след 2000, 2010 и 2020 г.

Следващите три позиции в чарта също се заемат от коледни сингли -"Rockin' Around the Christmas Tree" на Бренда Лий, "Jingle Bell Rock" на Боби Хелмс и "A Holly Jolly Christmas" на Бърл Айвс.

САЩ