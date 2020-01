Почина ключова личност от филма за дядо Добри "Тихият ангел"

Екипът на филма за дядо Добри "Тихият ангел" съобщи, че на 10 януари тази година е починала Джан Бийзли. Ето и тяхното съобщение във Facebook:

"С голяма болка ви съобщаваме, че днес ни напусна нашият ангел с огромно сърце Джан Бийзли.

Джан е основател на световната организация за осиновяване на All God’s Children, автор на книгите The Strength of Mercy и King’s Ransom - книга, посветена на дядо Добри по времето му на служба в царското семейство като личен телохранител на НВ Цар Борис III.

Джан е ключова фигура в нашия филм “Тихият ангел”. Тя имаше много силна връзка с дядо Добри и обичаше България с цялото си сърце.

Благодарим на всички за молитвите в изминалите три седмици.

Бъдете благословени!"