Алиша Кийс се завърна! Готви нов албум и световно турне

Международната икона Алиша Кийс и 15-кратна носителка на награда „Грами“ обяви, че се завръща на световната сцена и тръгва на турне - ALICIA – THE WORLD TOUR. Кийс ще представи своя репертоар от глобални хитове в зали и стадиони из Северна Америка и Европа, включително в легендарния Radio City Music Hall в родния ѝ град Ню Йорк Сити. Певицата, автор и продуцент ще посети големите градове на двата континента, сред които Лондон, Париж, Берлин, Атланта, Торонто, Чикаго, Сан Франциско, Лос Анджелис и др. През юни и юли певицата ще се спре в Европа.

Новините за турнето идват и с обявяването на предстоящия седми студиен албум на Кийс - ALICIA, чиято световна премиера е заложена за 20 март 2020 г. Предварителните поръчки на албума стартират още днес, в чест на рождения ден на звездата на 25-ти.

По-рано този месец Keys пусна сингъла „Underdog“, който бе определен като „поп-соул парче, с нежно усещане за еуфория“. Песента се превърна в най-добавяната в Топ 40 на US Radio, а преди нея излязоха „Time Machine” и „Show Me Love“, който стана 11-ти #1 сингъл на изпълнителката в еърплей класацията на Билборд „Adult R&B Songs“.

В допълнение към новите парчета, Кийс ще съживява любимите хитове „No One“, „I Ain’t Got You“ и „Girl of Fire“, с помощта на специално мултимедийно преживяване на сцените на ALICIA – THE WORLD TOUR всяка вечер. Концертите ще бъдат истински празник и медитация над любовта и живота, изпълнени с магнетична енергия, която само живата може да подари.

Алиша Кийс отново ще бъде водеща на предстоящата церемония на наградите „Грами“, която ще се проведе на 26 януари.