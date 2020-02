Рут Колева представя новия си "таен" албум

На 15 февруари Рут Колева ще представи за първи път пред своите феновете песните от новия си самостоятелен албум. Заедно с The Fingertones и някои специални гост-изпълнители, певицата ще потопи гостите на Зала "България" в своя неповторим музикален свят. Името на новото издание все още се пази в тайна.

Новият албум съдържа 10 песни, като записите са правени между София и Лос Анджелис. Продуценти на рилийза са познати имена от световната сцена - Kan Wakan и Taylor Graves. Сред песните в албума е и сингълът “Candy Coated”, вдъхновен от искрената любов между двама души. Това е и единственото парче, което някои от най-верните фенове са чували досега – всички останали тракове от албума ще бъдат специална изненада за гостите на концерта.

Петият албум на изпълнителката е нов връх в нейното музикално развитие – с ново звучене и различен характер. След големия успех на предходния – “Confidence. Truth”, който попадна в престижната предварителна селекция за "Грами" номинации, предстоящото издание провокира сериозен интерес.

В последните години Рут Колева поддържа своето осезаемо присъствие на няколко международни сцени, със своите турнета в САЩ и Азия. През 2015 година албумът “R U T H” беше избран за най-добър чуждестранен джаз албум в Япония, а след появата на песента “Run” световноизвестният продуцент Марк Ронсън написа за нея „Ruth Koleva’s voice is amazing! I loved her first album, and love the song “Run” even more! Watch out for her!”. Билетите за концерта вече са в продажба.

София / България