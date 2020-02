Лейди Гага се завърна към музиката (ВИДЕО)

Поп звездата Лейди Гага, която се изявява и като актриса, ще издаде нов сингъл, съобщи ЮПИ.

Парчето, озаглавено "Stupid Love", ще се появи на музикалния пазар в петък.

Анонсът на Лейди Гага в Тwitter е придружен от снимка на промотиращ песента билборд, който изобразява розови устни.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

OUT FRIDAY AT MIDNIGHT ET #LG6 pic.twitter.com/lu4zDqlepm