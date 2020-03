Още една холивудска звезда с положителна проба за коронавирус

Актьорът Идрис Елба е дал положителна проба за коронавирус, самият той в социалната мрежа Twitter.

"Тази сутрин се тествах за Covid-19. Чувствам се добре, все още нямам симптоми, но се изолирах от момента, в който разбрах, че съм заразен. Останете си вкъщи, хора и бъдете прагматични. Ще ви държа в течение на състоянието ми. Без паника.", написа той към видео, което публикува в мрежата.

Великобританецът се нарежда до други филмови звезди, заразени с коварния вирус, сред които Том Ханкс, Рита Уилсън и момичето на Бонд Олга Куриленко.

Елба сподели, че се е тествал за коронавируса в петък, след като е разбрал, че някой с който е бил контактен, също е дал положителна проба.

"Вижте, това е сериозно", казва той в клипа и добавя: "Сега е времето да се замислим за дистанциране от обществото, да си мием ръцете." Също така той добавя колко е важно да сме солидарни един към друг в момента.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ