Българска песен е номинирана за холивудска награда (ВИДЕО)

Песента I want to live в изпълнение на Борислав Славов и Илона Иванова се класира за финалите на световните награди The Hollywood Music In Media Awards (HMMA).

HMMA отличава най-добрата оригинална в света от всички визуални медии (филмова индустрия, телевизия, видео игри и т. н.), разказва Илона Иванова, цитирана от Епицентър.

Сред носителите на тези награди са звезди като Джъстин Тимбърлейк, Лейди Гага, Трент Резнър, Марк Ронсън и много други.

Славов е композитор със завидни постижения зад гърба си. Песента е част от последния му и най-мащабен до този момент проект - саундтрака на играта Baldur`s Gate 3, базирана на култовата Dungeon & Dragons, собственост на американските гиганти Hasbro Inc. & Wizards of the Coast.

Илона е позната на редовия зрител от четвъртия сезон на "Гласът на България". От 2017 г. е солист на Музикалния театър, където участва във всички водещи мюзикъли и оперети.