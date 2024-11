Ханс Цимер издава двоен албум с музика от "Дюн 2", "Гладиатор", "Пърл Харбър" и още

Създателят на вечните саундтраци към „Карибски пирати“ и „Джеймс Бонд“ - Ханс Цимер, обявява новия си двоен албум „The World Of Hans Zimmer - Part II: A New Dimension“, който ще излезе на 31 януари 2025 г.

Дългоочакваното продължение на прочутата колекция от 2019 г. „The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration“ включва над 2 часа музика, пресъздаваща 17 от най-емблематичните му филмови композиции. Сред акцентите са кратката, завладяваща концертна версия на „Final Ascent“ от „No Time to Die“, интерпретацията на „A Time of Quiet Between the Storms“ от „Дюн: Втора част“ и новата романтична сюита от „Принцът на Египет“. Освен това Цимер се връща с нов аранжимент на един от класическите си саундтраци от 90-те години - „Скалата“.

Самият Ханс Цимер споделя: „Взимаме музиката, която феновете познават и обичат, и я представяме с обновено усещане за енергия, мащаб и емоция. Тези нови оркестрови сюити са доказателство за невероятните музиканти, с които съм имал удоволствието да работя, и за магията, която се случва, когато се съберем заедно с оркестъра. Става въпрос за улавянето на тези трансформиращи моменти в изпълнението.“

За „The World Of Hans Zimmer - Part II: A New Dimension“ композиторът обединява солисти и музиканти от цял свят в звезден ансамбъл, сред които певците Lebo M, Lisa Gerrard, Gan-ya Ben-gur Akselrod и Nokukhanya Dlamini, мултиинструменталистът Pedro Eustache, Juan García-Herreros (бас китара), Alexios Anest (китара), Eliane Correa (пиано), Mariko Muranaka (виолончело), Rusanda Panfili (цигулка) и перкусионистите Aleksandra Šuklar, Luis Ribeiro и Lucy Landymore. Заедно те свирят с Odessa Orchestra & Friends и Nairobi Chamber Choir под диригентството на Gavin Greenaway.

Tracklist:

Part 1

Man of Steel Suite: Part 1 "What Are You Going to Do When You Are Not Saving The World? Driving (Miss Daisy) The Rock: Two Parts Suite James Bond: Two Parts Suite Interstellar: Two Parts Suite Dune II - Part 1: Intro + Part 2: "A Time of Quiet…" The Prince of Egypt: Three Parts Suite Wonder Woman: Two Parts Suite Sherlock Holmes: Three Parts Suite Inception: Part 1: Dream Is Collapsing + Part 2: Time

Part 2

The Dark Knight Gladiator: Four Parts Suite Pearl Harbor: Two Parts Suite Kung Fu Panda: Two Parts Suite Power of One: Mother Africa The Lion King: Four Parts Suite Pirates of the Caribbean: Two Parts Suite