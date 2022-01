Рони Спектър си отиде на 78 години

Американската певица Вероника Бенет, известна с псевдонима си Рони Спектър от момичешката група" Ronettes" почина вчера на 78-годишна възраст след "кратка битка" с рака, съобщи семейството ѝ. Рони, известна с хитовете от 60-те години на миналия век "Be My Baby" и "Baby, I Love You", е била заобиколена от близките и съпруга си Джонатан в последните си мигове, предадоха световните агенции.

"Нашият любим земен ангел, Рони, мирно напусна този свят днес след кратка битка с рака. Тя беше със семейството и в прегръдките на съпруга си Джонатан", се казва в изявлението, разпространено от семейството ѝ.

"Рони изживя живота си с блясък в очите, пламенен характер, саркастично чувство за хумор и усмивка на лицето", се казва още в съобщението.

Родена през 1943 г. в Манхатън като Вероника Ивет Бенет, тя се прославя само на 18, пеейки с по-голямата си сестра Естел и братовчедка си Недра. Майката на Рони е индианка, а баща ѝ ирландец. Със своите прически "кошер" и щедрото използване на спирала, групата привлече вниманието на музикалните продуценти, с концертите си в клубове в Ню Йорк.

През 1968 г. тя се омъжва за Фил Спектор, който е майстор на звукзаписа. Бяха женени шест години и осиновиха три деца заедно преди развода си. Той бил насилник. В мемоарите си Спектор пише, че Фил държал ковчег в мазето на къщата им, за да напомня на певицата, че ще я убие, ако тя го напусне. През 1972 г. тя избягала от къщата им боса. През 1982 година се омъжва за Джонатан, с който имат двама сина. Групата се разпада в началото на 1967 година след Европейското им концертно турне в Германия, където те забавляват американските военнослужещи.