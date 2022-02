Coldplay и Селена Гомес пуснаха емоционално ВИДЕО към "Let Somebody Go"

Coldplay направиха премиерата на видеото към "Let Somebody Go", сърцераздирателният им нов сингъл с певицата и актриса Селена Гомес.

Пленителното, вдъхновено от изкуството на Мориц Корнелис Ешер, видео е режисирано от Дейв Майерс и по съвместна идея/хореографирано от Йоан Буржоа.

"Let Somebody Go" е съвместно парче с номинираната за Грами изпълнителка от хитовия албум на Coldplay "Music Of The Spheres", който вече задмина милиард стрийма.

Сингълът следва My Universe в колаборация с корейската сензация BTS, който написа история като първия Billboard Hot 100 #1 от две водещи групи, а Coldplay станаха и първата британска банда с дебют някога на #1 в Hot 100 с колаборация.

Следващия месец бандата започва глобалното си турне по стадионите за 2022 в Коста Рика. Пълен списък с концертите от Music Of The Spheres World Tour е наличен на сайта на бандата. Обиколката е придружена от изчерпателен сет от инициативи за устойчивост, който можете да видите на coldplay.com/sustainability.