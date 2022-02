Кърт Кобейн щеше да навърши 55 г.

Един фронтмен, един човек, една група - Нирвана. Това е Кърт Кобейн, разбира се. Вчера той щеше да навърши 55 години. Това е и добър повод да си спомним за него, пишe life.dir.bg.

20 февруари 1967 г. (понеделник), някъде в град Абърдийн, някъде в щата Вашингтон, някъде в болница Грей Харбър Комюнити, на този ден проплаква Кърт Доналд Кобейн. Първи син на Доналд Лилънд Кобейн (роден 1946) и Уенди Елизабет Фрейдънбърг (родена 1948). По това време двамата млади родители живеят в съседния град Хоукуиъм, където Дон работи като монтьор в бензиностанция, а Уенди е сервитьорка. Местят се в Абърдийн през септември 1969 г., в квартал на средната класа.

Когато Кобейн е на три годинки, се ражда сестра му Кимбърли Кобейн, към която той се привързва много.

През септември 1972 г. 5-годишният Кърт тръгва на детска градина към началното училище "Форст Стрийтс", където персонала го помни като щастливо и общително момченце. Там той открива таланта си да рисува, от което са впечатлени много от познатите му. По това време момчето започва да показва и интереси към музиката. Опитва се да свири на барабани и една китара на леля си Мери. Любимата му група е Бийтълс.

Като дете поведението на Кърт се характеризира като хиперактивно. Лекарите му предписват Риталин - спорно лекарство. Кортни Лав, бъдещата съпруга на Кърт Кобейн, също е взимала съмнителните хапчета в детска възраст. Като възрастни двамата често са обсъждали този отрязък от живота си, според тях на това се дължи по-нататъшната им пристрастеност към по-твърди наркотици.

Малко известни факти за ранните години на Кърт

- Кърт започва да пее на две години. На четиригодишна възраст той написа песен за пътуване до парка.

- Кърт е арестуван няколко пъти като тийнейджър. Първият път е за пръскане на графити върху стената на банка през 1985 г., включително безсмъртната фраза: "Ain't goT no how waTchamacalliT". Вторият е, че ходи през покрив "в нетрезво състояние" през май 1986 г.

- Кърт работи известно време като инструктор по плуване за деца в предучилищна възраст.

- Като млад тийнейджър Кърт обича филма на Стивън Спилбърг "Близки срещи от третия вид" и почти може да рецитира диалога наизуст.

- Кърт харесва Sex Pistols повече от The Clash

- Любимата книга на Кърт е "Парфюмът. Историята на един убиец" от Патрик Зюскинд.

- Когато Нирвана е във възход, те получават факс от Metallica, който гласи: "Ние наистина ще "копаем" Nirvana. Nevermind е най-добрият албум на годината. Нека се съберем скоро, Metallica. PS, Ларс мрази групата."

Когато Кобейн е на 9 години, родителите му се развеждат. Тогава той написва на стената на стаята си: Мразя мама, мразя татко, татко мрази мама, мама мрази татко.

В тийнейджърските си години Кърт постоянно се мести. Живее ту при майка си, ту при баща си, за кратко дори при леля си и баба си.

Чичото на Кърт го учи на първите стъпки в свиренето на китара.

Кърт не завършва гимназия, защото е отдаден на музикалната си "кариера". Той се запознава със Крис Новоселич (бъдещият басист на Нирвана). Първата група на Кобейн - Fecal matter, е основана през 1985 година. Първоначалният и състав е Кърт (вокали и китара), Дейл Кроувър (бас) и Грег Хокансън (барабани). След това в групата се присъединяват Бъз Осбърн (бас) и Майк Дилард (барабани). По ирония на съдбата човекът, който разпалва любовта на Кърт към пънк музиката, е самият Бъз Осбърн. Той е фронтмен на тогавашните идоли на Кобейн - The Melvins.

Когато Кърт напуска училище, той постоянно сменя квартирите си и живее с приятели.

Кърт заживява с приятелката си Трейси Марандър. В нея той откривал истинската майчина любов, която му липсвала. Трейси работи и изкарва прехраната им, а Кърт си стои вкъщи. Тя му дава домашни задачи, които Кърт не винаги прави. Но Трейси никога не се оплаква от неговото бездействие, защото го обича повече от всичко. Имали са много домашни любимци. Костенурките им са живели във ваната и не след дълго целият им апартамент започва да мирише.

Малко известни факти за легендата на Нирвана

- Кърт често повръща преди концерти поради сценична треска

- В един момент от живота си Кърт почти решава да се присъедини към флота и дори се срещна с вербовчик

- Кобейн започна да използва хероин за облекчаване на хронична стомашна болка. Твърди се, че ще харчи $100 на ден за навика си

- Когато го питат какво е да си номер едно, Кърт отговаря: "... това е като да си номер 16, освен че повече хора ти ритат задника"

През 1992 г. Кобейн твърди, че той и Кортни Лав са похарчили милион долара: 80 000 долара за лични разходи, 380 000 долара за данъци, 300 000 долара за къща в Карамфил, Вашингтон, а останалите за лекари и адвокати. "Това не е много, казва Кобейн. - Това определено не е това, което Аксел (Роуз) харчи за една година." (б.р. - Кърт Кобейн е ненавиждал Аксел Роуз от "Гънс енд роузес" според книга за живота на покойния фронтмен на "Нирвана". Авторът Дани Голдбърг пише в мемоарите си, озаглавени "Bumping Into Geniuses", че в разцвета на кариерите им между Кобейн и Роуз е избухнала вражда, която до смъртта на музиканта от "Нирвана" през 1994 г. така и не е била потушена. Голдбърг разказва, че в началото на 90-те години на миналия век е имало планове за съвместно турне на "Нирвана", "Гънс енд роузис" и "Металика". Намеренията на промоутърите обаче са се провалили, заради омразата между Кърт и Аксел, породена от нежеланието на Кобейн да се срещне след концерт с Роуз. "Ставаше въпрос за много пари. Кърт много харесваше "Металика", но смяташе Аксел Роуз за някакъв рок мачо и не можеше да го понася", пише Голдбърг.)



Междувременно Кърт и Крис Новоселич правят група. Кърт на китара и вокали, Крис на бас, Боб МакФадън на барабани. Няма и месец след това, барабанист става Арън Бъркхард. Кобейн има дузина вече написани песни в дневниците си и те започват да репетират.

Постоянно сменят името на бандата и веднъж, без да знае, че съществува вече група с такова име, Кърт кръщава групата си Skid row. В края на краищата, постоянното име на групата става Нирвана. Кърт избира това име, заради будисткия термин, който означава постигане на съвършенство.

На 15 юни 1989 г. излиза първият албум на бандата - Bleach. "Участници" в албума са Кърт, Крис, Чад и Джейсън Евърман, който не е официален член на групата, само временна втора китара.

Когато уволнява Чад Чанинг от Нирвана, Кърт къса с Трейси. След това той се запознава с Тоби Вейл, заради която ще напише още дузина песни. По това време Вейл е барабанистката на пънк феминистката група Bikini kill. Кърт е влюбен в нея, но тя не иска хората да разбират, че тя и Кърт са заедно, защото е против правилата на пънк феминизма да си има гадже.



Връзката на Кърт и Тоби остава общо взето тайна. Веднъж, когато те били на купон в някаква къща, Катлийн написва: "Kurt smells like teen spirit" (б.р.- "Кърт мирише на Teen spirit"). Teen spirit е марка дезодорант, която Тоби ползва. Значението на надписа е, че Кърт мирише на Тоби. Но Кобейн не знае, че Teen spirit е дезодорант и затова името му се струва готино.

И така се ражда името на хита, който завладява света.

Малко известни факти за легендата на Нирвана

- Видеото за "Sliver" е заснето в гаража на Кърт, който така и не плаща $500, които обещава на мениджъра на студиото

- Кърт гласува за Бил Клинтън на изборите в САЩ през 1992 година

- Кърт и Кортни се настанявали в хотели като "Мистър и г-жа Саймън Ричи"

- Крис Новоселич не присъства на сватбата на Кърт и Кортни. Басистът и съпругата му Шели Дили не са част от списъка с гости от осем души, когато двамата си казват "да". Новоселич смята, че Кортни оказва лошо влияние върху Кобейн.

- Кръстник на дъщерята на Кърт и Кортни е Майкъл Стайп от R.E.M., а нейна кръстница е Дрю Баримор.

- Кърт има домашно направена татуировка "К".

- След като напуска гимназията, Кърт работи на непълно работно време там като портиер

- Кърт и останалата част от групата са изхвърлени от собствено парти, след като започва бой с храна

- Кърт е бездомен и спи в колата си, докато записва Nevermind

- Понякога той изписва собственото си име Kurdt Kobain

- Кърт е искал да нарече четвъртия албум на Nirvana "I Hate Myself And I Want To Die" (б.р. - Мразя се и искам да умра)

- Преди да стане известен, Кърт учи деца как да плуват в YMCA в Абърдийн

- Като дете Кърт има комплект барабани на Мики Маус

- Кърт е любител на животните и е обмислял да си купи зоопарк

- Кърт винаги пише NIRVANA с главни букви

- В песента "Drain you" има звуков ефект на гумено пате

До издаването на втория им албум - Nevermind, на 24 септември 1991, Nirvana вече са били известни.

През 1991 г. Кърт се запознава с английската музикантка Мери Лу Лорд. Той вече няма връзка с Тоби. Те се виждат рядко и не може да се нарече точно, че ходят. През същата година, на един концерт, Кобейн се запознава с Кортни Лав. Когато я вижда, той я поваля на земята и те започват да се боричкат. След това отиват зад сцената и се надрусват заедно. В този период наркотиците вече са влезли сериозно в живота на Кобейн. След това Кърт и Кортни водят дълъг разговор.



В началото на декември 1991 г. Кортни е бременна с детето им. Кърт е изключително притеснен за здравето му, защото по това време и двамата са взимали хероин.

На 24 февруари 1992 г. Кърт и Кортни се женят на плаж в Уайкики в Хаваи. Кърт е облечен в синя карирана пижама, преметнал през рамото си гватемалска чанта. Кортни е облечена в стара викторианска рокля, принадлежала на актрисата Франсис Фармър.

На 18 август 1992 година се появява на бял свят дъщеря им - Франсис Бийн Кобейн. Когато детето се ражда, властите не искат да дават родителските права над малката на Кобейн и Лав заради слухове, че употребяват наркотици. Правата над детето отиват при далечна роднина. Но това не значи, че те не виждат Франсис - напротив, прекарват максимално много време с нея. В края на краищата, след месеци на съд и договорки, двамата родители взимат пълномощията над детето си.

На 14 декември 1992 излиза третият албум на групата - Incesticide. Албумът е със сборни песни от 1988 до 1991 година. Междувременно, Кърт се затваря в своя собствен свят - този на наркотиците и музиката. Той преживява дузина свръх дози.

На 13 септември 1993 година излиза третия албум на Nirvana - In Utero. Това е албумът, по който е работено най-много, на който е отделено най-много внимание. Песните в него са посветени на Кортни и на тежкото му детство.

В края на март 1994 г. Кърт е хоспитализиран в клиника за наркозависими. В началото на същия месец той е бил на крачка от смъртта, след като е в кома няколко дни. След концерта на Нирвана в Рим Кърт поглъща много опасно количество лекарства, след което се наложило да му направят промивка на стомаха. На 1 април Кърт бяга от болницата, след което отива в Сиатъл, но не се прибира вкъщи. Обявен е за издирване.



Малко известни факти за легендата на Нирвана

- Според родителите му първият концерт на Кърт е Sammy Hagar & Quarterflash

- Бившата приятелка на Кърт е разочарована от факта, че трябва да го издържа. Едва след смъртта му тя е научила, че точно тя е била вдъхновение за "About A Girl"

- Кърт е имал редица домашни любимци, включително плъх, наречен Кити

Фаталният ден

На 8 април Кобейн е намерен в лятната градина на дома си в Лейк, Вашингтон от Гари Смит, служител в електротехническа фирма. Смит е пристигнал в къщата, за да постави осветление, когато забелязва тялото на човек в лятната градина. Разпознава трупа на Кърт Кобейн по старите покъсани кецове Конвърс. Той забелязва, че от ухото на Кобейн се стича кръв, твърди също, че не е забелязал следи от нараняване, затова първоначално е помислил, че Кърт е заспал. До тялото е намерена пушка Ремингтън 20-и калибър.

Аутопсията на тялото показва, че първоначално Кобейн е взел доза хероин, 3 пъти по-голяма от средната свръхдоза, след което си е нанесъл огнестрелна рана в главата с пушката. Доказано е, че смъртта е настъпила на 5 април, но може и да има разлика в 24 часа - причината за смъртта е самоубийство.

Непосредствено след смъртта на Кърт Кобейн, на 1 ноември 1994 г. излиза записаният през ноември 1993 концертен албум - Unplugged in New York. Албумът включва 6 кавъра и 8 авторски песни. Албумът е признат като една от най-паметните техни изяви.

Кортни Лав - трагичната кралица на рока и вечната вдовица

Истинско ѝ фамилно име е Кортни Харисън. Сама го променя с псевдонима Лав. През 1989 г., заедно с Ерик Ерландсон, основават пънк бандата "Hole". За пръв път Кортни вижда Кърт на концерт. Женят се на 24 февруари 1992 г., а след шест месеца се ражда дъщеря им Франсис Бийн Кобейн.

Кортни Лав неколкократно е губила попечителството над дъщеря си. Многократно е признавала, че употребява наркотици.

През 1994 г. Кортни остава вдовица след самоубийството на Кобейн, като дори има подозрения, че тя е замесена в смъртта на съпруга си.

Била е муза на известния дизайнер на "Живанши" Рикардо Тиши. "Но той вече не прави нищо за мен. Откри Ким (Кардашиян)", казва Къртни.

Най-добрата ѝ приятелка е Гуинет Полтроу.

За първи път опитва хероин в къщата на Чарли Шийн.

"Аз не съм жена. Аз съм природна сила", казва Кортни Лав.