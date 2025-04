Международната реакция след руския удар по Суми

Днешният руски удар срещу украинския град Суми, при който загинаха най-малко 32 души, "излиза извън границите на приличието", заяви специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, цитиран от "Франс прес" и "Асошиейтед прес", предава БТА.

„Нападението на руските сили срещу граждански цели в Суми излиза извън границите на приличието. Като бивш военен ръководител, знам какво представляват насочените удари - и това е неприемливо. Именно затова президентът Тръмп работи усилено за прекратяване на тази война.“, подчерта Келог в платформата "Екс".

Today's Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war.

Италианската премиерка Джорджа Мелони също осъди остро атаката.

„На този свят ден - неделята на Цветница - в Суми беше извършено поредното ужасяващо и подло руско нападение, което отне живота на невинни цивилни, включително, за съжаление, и на деца. Категорично осъждам това неприемливо насилие, което противоречи на всякакъв реален ангажимент за мир“, заяви тя.

„Ще продължим да работим, за да сложим край на това варварство“, добави Мелони.

Полското външно министерство също реагира остро чрез публикация в "Екс".

„Полша осъжда варварското изстрелване на руски ракети срещу Суми. Нападението срещу цивилни в неделята на Цветница показва, че целта на Русия не е мирът, а унищожението на украинския народ“, се казва в изявлението. Министерството изрази съболезнованията си към семействата на жертвите.

Poland condemns Russia’s barbaric missile strike on Sumy.



We extend our condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured.



An attack on civilians on Palm Sunday shows that Russia’s goal is not peace, but the destruction of the Ukrainian nation.