МВнР: Ужасени сме от руската атака срещу Суми

Ужасени сме от руската ракетна атака срещу украинския град Суми, която уби и рани цивилни, включително деца, които са се събрали за Цветница, написаха от Министерството на външните работи на България в "Екс", съобщи dariknews.bg.

"Сърцата ни са със семействата на загиналите и ранените", добавиха от ведомството. Публикацията завършва с "България е с Украйна".



Най-малко 34 души бяха убити, а 117 са ранени при руския удар с балистични ракети над Суми тази сутрин. Президентът Володимир Зеленски осъди атаката, която е една от най-смъртоносните над Украйна тази година, и призова за силна международна реакция срещу Москва. "Ужасяваща руска атака с балистични ракети над Суми.



"Дълбоко съм натъжен да науча за ужасяващата ракетна атака в центъра на град Суми на Цветница. Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и всички засегнати от този брутален акт на агресия", коментира и министър-председателят Росен Желязков.



„Ужасен съм от жестокия ракетен удар по центъра на град Суми на Цветница. Категорично осъждам този акт на насилие и мислите ми са с народа на Украйна“, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.

I am horrified by the cruel missile strike on the city centre of Sumy on Palm Sunday.

I utterly condemn this act of violence and my thoughts are with the people of Ukraine.

We stand firm with our commitment to immediate full ceasefire & just peace.#StandWithUkraine