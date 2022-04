Виктория Гармашевская пред ФАКТИ : Спектакълът “НИНА” е най-мащабното танцово шоу правено в България

Виктория Гармашевская е продуцент и концертерт промоутър с 23-годишен професионален стаж. Тя е "виновничката" страната ни да посетят големи имена като Филип Киркоров, Дима Билан, Григорий Лепс, ЛЮБЕ, Националният балте на Грузия "Сухишвили", Большой Московский Цирк, Crazy Horse cabaret, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, Гала на Болшой Театър, Братя Сафронови, Fire of Anatolia и други.По настоящем е директор на най-иновативната танцова академия в България International Dance Academy 360º, и директор на танцовата компания PRJCT 360º.

- Г-жо Гармашевская, вие сте създател на проекта PRJCT 360. Разкажете ни подробно за това начинание? В какво се състои неговата уникалност?

- PRJCT 360 е уникален по рода си, защото е първият български танцов проект в съвременна стилистика от подобен мащаб. Екипът, който стои зад него е впечатляващ от гледна точка на години, професионален опит в работа с едни от най-именитите международни артисти. Всеки детайл на спектакъла на проекта - от хореографията през сценографията и до цвета на копчето на ризата на артистите е уникален сам по себе си. Проектът и първата му "рожба" - спектакълът "НИНА" е резултат на повече от 20 години работа в сферата. PRJCT 360 е глътка свеж въздух в съвременната танцова сцена в страната и съм сигурна, че ще станат добри посланници на България извън пределите и. Смятам, че е крайно време в страната да има съвременен танцов проект, както във всяка друга държава, тъй като имаме невероятно талантливи движенчески артисти, които света заслужава да види!

- Направихте българска танцова Академия. По какъв критерий подбирахте танцьорите? От къде са те?

- Танцовата академия International Dance Academy 360º съществува вече 6 години и се е превърнала в творчески дом за стотици хора. Тук всеки човек може да намери богато разнообразие от танцови дисциплини за любители, начинаещи и напреднали на всяка възраст. Децата ни участват в състезания, хоби-танцьорите намират нови приятелства, преоткриват себе си, поддържат добра физическа и психическа форма, по-напредналите танцьори намират професионална изява в музикални клипове, телевизионни предавания и концерти. Всичко това се дължи на невероятния екип на академията! Смея да твърдя, че имаме уникален хореографски състав от професионалисти, които са постигнали големи и значими неща в областта си като Реми Тоин, Васил Золумов, Росица Терзийска, Марион Дърова, Семир Алкади, Роман Блажкив, Елена Коларова, Димитър Георгиев Jimmy, Симеон Йорданов Simcho, Кристофър Методиев, Кристина Славчева Pebbles, Виктор Ангелов, Юлиян Йорданов и други прекрасни колеги. Те са истински ментори на хората, които престъпват прага на залата, тъй като им дават много повече от час по танци...С разрастването на академията се сдобихме с четири просторни танцови зали, кабинет за масаж и кинезитерапия, кафе-бар и актьорска школа с ментор Елена Петрова. Академията всъщност е една моя сбъдната мечта, която се превърна в мост към следваща такава, а именно професионална танцова компания - PRJCT 360.

- С колко души разполага танцовият ви колектив? Нещо повече са тях самите ?

- Компанията PRJCT360 се състои от 16 професионални артисти, готови да покорят сърцата на всеки зрител. За да се сформира финалният състав на трупата, танцьорите са преминали през два тежки кастинга, летен тренировъчен лагер и безброй танцови класове с цел създаване на “универсални” танцови артисти на международно ниво. Тренировките им са ежедневни, продължителни, в различни танцови стилистики и спортни дисциплини. На сцена както и в живота се движат като единен организъм, но са с уникални, различни характери, което прави образите им толкова интересни за наблюдаване.

Хореографският състав на PRJCT360 се състои от трима души, работещи в различни танцови направления - Росица Терзийска (Класически и Джаз Техники, Джаз Фънк, Контемпорари хореография), Симона Георгиева (Хип-Хоп и Ърбан хореография) и Васил Золумов - главен хореограф (Хип-Хоп, Ърбан и Съвременна хореография ). Всеки от тях е изключителен професионалист в областта си с богат опит на изпълнение и разработване на уникални танцови постановки, концерти и музикални клипове. Авторската хореография на шоу-спектакъла “НИНА” ще изуми и най-взискателния зрител с енергични, масови номера, нежни дуети и акробатични сола.

- Как се отрази пандемията на танцовото изкуство като цяло, и на вашата Танцова Академия, в частност?

- Пандемията беше едно много тежко изпитание не само за танцовото изкуство, а за изкуството като цяло. Единственият начин да продължаваме работа под някаква форма беше да направим платформа за онлайн класове с хореографите ни. Разбира се енергийният обмен и социалният фактор на един танцов клас не би могъл да се замести от каквото и да е било онлайн преживяване. По време на пандемията, смятам, че всички се убедихме колко важен аспект от психическото здраве на всеки човек е движението и музиката.

- Сега Ви предстои грандиозен спектакъл. Разкажете ни подробно за него? С какво ще изненадате зрителите в залата?

- Танцовият спектакъл на PRJCT360 “НИНА” е завладяваща история за обикновено момиче, поставено пред избора - да продължи да играе по правилата и да посрещне невзгодите, пред които животът я изправя или да отмъсти на съдбата и да вземе всичко в ръцете си на всяка цена. Любов, ревност, престъпление, покаяние. Всичко това и още много изненади крие шоу - спектакълът “НИНА”.

Зрителите ще бъдат пленени от неочаквани сюжетни обрати, детективски разследвания, любовни истории и ослепителни картини на холивудски живот. Спектакълът ще ви пренесе в бляскавата атмосфера на Бродуейско кабаре с присъщите му елементи на разкошни костюми, феноменална музикална селекция и стилни танцови изпълнения.

Техническата част на спектакъла е дело на Сергей Кольцов, разработвал спектаклите на едни от най-именитите руски звезди. За да се пренесем в бляскавата епоха, още позната като “Джазовата Ера” напълно, костюмите за спектакъла са авторски и са дело на Никола Флоридов. С иновативния си творчески подход, той съумява да създаде мост между декадентската атмосфера на “Великият Гетсби” и съвременните течения в модата.

Спектакълът “НИНА” на PRJCT 360 е най-мащабното танцово шоу, което някога е правено в България! Това зрелище е истински пир за сетивата, което ще ви държи в напрежение от първата минута и няма да ви пусне до самия край!

Танцовият спектакъл “НИНА” е мащабно и изключително впечатляващо шоу във всеки един аспект. Благодарение на усилията на международен екип от професионалисти, създадохме двуетажна сцена с вътрешни лабиринти, облицована с големи лед екрани, транслиращи специално изработено съдържание. Всички картини, които зрителите ще наблюдават са толкова реални, че в един момент ще ги повее смразяващ вятър от килия на затвор, в друг ще се почувстват като гости на най-шумната сватба, а в следващ ще се окажат в уютните стени на изискано кабаре.

- Кога и къде щее може публиката да види танцовото шоу НИНА? Какво ще пожелаете на вашата аудитория и на нашите читатели?

- Премиерата на първото по рода си танцово шоу "НИНА" ще се състои в 4 български града през май : на 24 май във Варна в зала ФКЦ, на 25 май в Бургас в Опера Бургас, на 26 май в Пловдив в зала С.И.Л.А. и на 28 май в София в Зала 1 на НДК.Билетите могат да се закупят както винаги в мрежата на Евентим и Тикетпортал

Пожелаваме на вашите читатели, нашата аудитория и всички хора да не пренебрегват емоционалното си здраве. Да се зареждат с положителни емоции и да галят сетивата си с красотата на изкуството когато им се отдаде такава възможност. Ние от своя страна обещаваме да им дадем такава по време на концертите ни. Надяваме се да видим в залите всеки, който обича танцовото изкуство и подкрепя българските артисти!

Автор: Оля Ал-Ахмед