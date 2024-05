Отиде си американският художник Франк Стела

Почина американският художник Франк Стела, утвърдил се в следвоенното изкуство в САЩ като минималист, предаде АФП, позовавайки се на медии в САЩ.

Стела, на 87 години, страдаше от лимфома и е издъхнал в дома си в Манхатън, съобщи "Ню Йорк таймс".

Breaking News: Frank Stella has died at 87. A dominant figure in postwar American art, he ushered in an era of cool minimalism.https://t.co/9C1GpkUX0K