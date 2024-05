Провал в търсенето на гробницата на Клеопатра, 11-годишна експедиция завърши с неуспех

Търсенето на гробницата на Клеопатра Седма в древния град Тапосирис Магна край Александрия завършва с неуспех, обяви египетският археолог Захи Хауас, цитиран от онлайн изданието “Egypt Independant”.

Бившият министър по въпросите на паметниците на културата припомни, че заедно с Катлийн Мартинес от Доминиканската република търсят последното убежище на легендарната владетелка от единадесет години. “След този период обаче експедицията напуска. Няма доказателства, които да бъдат проследени, за да бъде открита гробницата в храма в Тапосирис Магна западно от Александрия,” казва Хауас.

For centuries, Cleopatra's final resting place was shrouded in mystery. Today, thanks to the efforts of Kathleen Martinez, archaeology is a discovery. A majestic tunnel complex, in the depths of the Temple of Taposiris Magna, west of Alexandria, pic.twitter.com/nEXtwFqvNn