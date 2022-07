Зодиакални римски монети бяха открити до бреговете на Израел

Бронзова монета на около 1850 години беше открита край бреговете на Израел, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Монетата, която е необичайно добре запазена, показва изображение на римската богиня на луната Луна и зодиакалния знак Рак, посочиха Израелската служба за антики.

От другата страна на монетата е изобразен император Антонин Пий, живял от 138 до 161 година, което датира находката около 144-145 година.

Moon goddess Luna rises from waves on rare ancient bronze coin found off Haifa coast | The Times of Israel https://t.co/2UcYPcaORu