Стивън Кинг: Отменете Оскарите тази година

Писателят Стивън Кинг призова тазгодишната церемония по връчване на филмовите награди "Оскар" да бъде отменена заради опустошителните пожари в Лос Анджелис. Майсторът на хоръра заяви за това в социалната мрежа BlueSky.

„Няма да гласувам на Оскарите тази година. Според мен трябва да се отменят. Без блясък, докато Лос Анджелис гори“, обясни писателят.

Stephen King Is 'Not Voting in the Oscars' and Says 'They Should Cancel Them': 'No Glitz With Los Angeles on Fire' https://t.co/pbEYVTwe3Q