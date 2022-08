Васил Петров като вселена от възможности в концертите SymphoNY way

Кадифения глас на България, Васил Петров тръгва отново на симфонично турне с осем концерта. Започва на 9 август от Свети Влас на сцената на Амфитеатър Арена от 21:00ч. Следващите дати са 10 август на открита сцена в Парка на с. Марян, Община Елена по покана на читалище Наука-1900. На 15 август е в Кърджали в двора на Регионалния исторически музей, 16 август в Казанлък в Алиолувата къща, 17 август в Пазарджик на сцената на драматичен театър „К. Величков“, в София е на 11 Септември на сцената на Парк-театър „Борисова градина“, на 16 Септември е в Благоевград в зала „Яворов и на 17 септември в Разлог.

Заедно с Врачанска филхармония и диригент Христо Павлов, Васил Петров представя негови интерпретации на световни хитове от различни жанрове – от рок, през поп, джаз и боса нова стандарти до филмови теми и класика. Тази година той отново поднася изненади в програмата „Симфоничен начин“, като добавя няколко нови заглавия, като „I was made for Loving you” на групата Кис, която самия Петров аранжира за симфоничен оркестър. В програмата ще изпълни и едни от най-любовните песни от последните 100 години част от новия му албум “LOVE SONGS Vol.1”.

Изумителната солистка, цигуларката Зорница Иларионова гостува в продукцията. Тя е един от най-популярните ни цигулари на новото време, носителка на редица международни награди и представя достoйно страната ни на престижни музикални и световни сцени. През 2015 г. е удостоена с „Кристална лира“ от СБМТД, а през 2019-та година получава два приза за „Музикант на годината“ – едната наградата е за “Активна творческа дейност” и другата за “Ансамбъл на годината” заедно с пианистката Мартина Табакова. Като носител на Гран при от конкурса "Музиката и земята" цигуларката направи дебюта си в емисията "Франс Мюзик" на Френското радио, в която се представят лауреати от международни конкурси. А като победител в конкурса "Суна Кан" в Анкара, Турция, е поканена като солист на Филхармонията на Измир, концертира и в Дубай с Калинградски симфоничен оркестър. Скоро цигуларката получи поредната награда от международния конкурс за цигулари „Рудолф Кройцер“ в Белгия, както и други престижни награди от международни конкурси от Англия, Русия и Италия в последните месеци.

С приканващия звук на цигулката ѝ, Васил Петров изпълнява теми на Бийтълс, Синатра и френски класики съвместно с оркестъра. На сцената са и джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). В концертната програма SymphoNY way акцентът е върху взаимодействието между музикантите в диалог с жанрове и епохи. Васил Петров моделира вечните класики - Yesterday, Soldier of Fortune, I was made for Lovin ‘you, Something, Fragile, Michelle, Smile, Списъка на Шиндлер, Love story, The girl from Ipanema, My Way, New York, Strangers in the night, Can't take my eyes of off you, Feelings, Killing me softly, които сплита чрез своите музикални възгледи и изразни средства в чисто нови музикални произведения. Това е нова вселена от музикални възможности, поставени върху симфонично звучене и финеса, с които той ги интерпретира.