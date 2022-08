След като победи рака на гърлото Вал Килмър е готов за големи роли

Малко са комиксовите герои с повече игрални или анимационни адаптации от Батман. От комичната, но обичана версия на Адам Уест от 60-те години на миналия век до най-новото, мрачното и драматично превъплъщение като Батман на Робърт Патинсън, голяма част от героя остава вярна на изходния материал. Не всяка версия на Батман обаче се приема добре от феновете, отбелязва БГНЕС.

След успеха на двата филма на Тим Бъртън с Майкъл Кийтън в главната роля, "Батман" и "Батман се завръща", Уорнър Брос пуснаха в ход трети филм. Единственият проблем бе, че Тим Бъртън напусна проекта заедно с Кийтън. След това франчайзът бе предаден на Джоел Шумахер и Вал Килмър, които възприеха по-лек и по-детски подход. Филмът "Батман завинаги" не се справя толкова добре, колкото предшествениците си, но се превръща в култова класика. Сега актьорът се спря на възможността да се завърне, съобщава „Giant Freakin Robot“.

Джим Вейвода от IGN се включи в Twitter, за да документира кореспонденцията си по електронната поща с Вал Килмър. На въпроса в кое продължение на някой от филмите си би искал да участва, той отговори: “Жега“. Вторият въпрос е бил дали би могъл да се върне към ролята на Брус Уейн/Батман сега, когато имаме мултивселени и продължаваме да виждаме как актьори от миналото се завръщат към старите си роли. Килмър отговори просто: "Да, бих."

