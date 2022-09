Харисън Форд: За последно съм Индиана Джоунс (ВИДЕО)

Харисън Форд потвърди, че "Индиана Джоунс 5" ще бъде последният му филм от франчайза.



Актьорът се появи по време на презентация на изложението D23 Expo на Disney в събота (10 септември), за да сподели трейлъра от предстоящия филм на сцената с Катлийн Кенеди от Lucasfilm, режисьора Джеймс Манголд (Логан) и члена на актьорския състав Фийби Уолър-Бридж.

‘Indiana Jones 5’: Emotional Harrison Ford Shows New Footage at D23 https://t.co/34kwGgGWTz

Говорейки за филма, Форд, който изглеждаше емоционален след трейлъра, каза: "Много съм горд да кажа, че този филм е фантастичен и това е една от причините", преди да посочи Уолър-Бридж.

Harrison Ford gets emotional as he talks #IndianaJones at #D23Expo2022 pic.twitter.com/WkBjRevbzl