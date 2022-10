IRON MAIDEN издават нов троен винил

Warner Music анонсира издаването на възпоменателен троен черен винилов албум в чест на 40-годишнината от излизането на оригиналния трети албум на IRON MAIDEN – „The Number Of The Beast“, който беше първият албум с участието на вокала Брус Дикинсън и се превърна в записът, който изстреля групата до нивото на международни звезди, предаде metalhangar18.com. В новия винилов пакет е включен „Beast Over Hammersmith“ – официално наличен на винил за първи път– включващ концерта на живо от вече легендарното шоу „Hammersmith Odeon London“ през март 1982 г. от световното турне „Beast On The Road“. Записани само дни преди издаването на албума „The Number Of The Beast“, наистина е невероятно, когато се замислим, че тези вече класически песни са били чисто нови по онова време и са били чути от феновете за първи път на живо – истинска част от историята в процес на създаване.



Траклист:



Disc 1 – The Number Of The Beast



Side 1:



Invaders

Children Of The Damned

The Prisoner

22 Acacia Avenue

Side 2:



The Number Of The Beast

Run To The Hills

Total Eclipse*

Hallowed Be Thy Name

*alternative tracklisting to original TNOTB vinyl release. Total Eclipse replaces Gangland



Disc 2 – Beast Over Hammersmith



Side 3:



Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Run To The Hills

Children of The Damned

The Number Of The Beast

Side 4:



Another Life

Killers

22 Acacia Avenue

Total Eclipse

Transylvania

Disc 3 – Beast Over Hammersmith



Side 5:



The Prisoner

Hallowed Be Thy Name

Phantom Of The Opera

Iron Maiden

Side 6:



Sanctuary

Drifter

Running Free

Prowler

Пакетът включва ексклузивни бележки към албума, написани от основателя и басист на Maiden – Steve Harris, както и реставрирана и разширена обложка, взета от CD формата на „Beast Over Hammersmith“, който преди това беше наличен само в ограниченото издание на бокс-сета „Eddie’s Archive“, първоначално издаден през 2002 г.



Басистът на легендите Стив Харис коментира:



„В това издание на винил за първи път имаме възможността да поставим „Total Eclipse“ на полагащото ѝ се място в албума. Причината това да не се е случило до момента е, че времето ни притискаше, когато завършвахме албума. Трябваше да издадем сингъла „Run to the Hills“ преди турнето и се налагаше да изберем „Б“ страна. Трябваше да избираме между „Gangland“ и „Total Eclipse“ и просто направихме грешен избор, наистина! Мисля, че „Total Eclipse“ е по-силна песен и албумът щеше да е по-силен, ако тя беше в него.”



“The Number Of The Beast Plus Beast Over Hammersmith” също е наличен в цифров формат. Албумът ще излезе у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 Оценка 4.2 от 5 гласа.