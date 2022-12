Откраднаха графит на Банкси от разрушена сграда в Украйна

Графит на анонимния британски художник, който работи под псевдонима Банкси, беше изрязан от стена на сграда в село Гостомел край Киев. Това съобщи kommersant.ru, позовавайки се на пост на украинското онлайн издание strana.ua в социалната мрежа Telegram.

Авторите на публикацията са привели за доказателство две снимки на сгадата. На едната от тях е творбата на Банкси – жена по пеньор, с противогаз на лицето и с пожарогасител в ръка. Другият кадър показва сградата без изрязаната от външния слой част с графита. „Съдейки по снимката, изображението е било нанесено върху топлоизолацията и е било откраднато чрез изрязване на дунапреновата пяна“, казва се в поста, предава "Сега".

Изрязаната работа в Гостомел – северозападно предградие на Киев, е един от седемте графита на британския уличен художник Банкси, които той нарисува в Украйна. Злосторниците са избягали от местопрестъплението, отнасяйки със себе си отделения стенопис. По данни на украинското издание, вандалите вече са задържани. Няколко души са били арестувани, а графитът остава непокътнат.

Графитът е върнат обратно на стената, а полицията го охранява, съобщи губернаторът на Киевска област Олексий Кулеба в своя канал в Telegram.

⚡️ Police detain people suspected of stealing Banksy graffiti in Kyiv Oblast.



The people who cut down the part of the wall insulation with the graffiti on it reportedly said they wanted to sell the artwork and transfer the money to Ukraine’s Armed Forces. pic.twitter.com/oVe4XGmO5d