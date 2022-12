Васил Петров тръгва на Коледно турне

Броени дни преди началото на Коледното си турне „Бяла Коледа“, Васил Петров предизвика възторг в Сардиния. След като акостира върху любимия остров на агент 007 в Средиземно море, българската джаз легенда вдигна отново на крак почитателите на изящната музика на престижна джаз сцена в столицата Каляри.

Взискателната международна публика приветства с аплодисменти музиканта близо до красивите плажове, където Роджър Мур навремето снима класиката за Джеймс Бонд „Шпионинът, който ме обичаше“. От Каляри, където се провежда музикалното събитие, е и Катерина Мурино - ослепителната италианка, нашумяла с участието си в хита за Бонд „Казино Роял“ с Даниел Крейг.

Сардиния е едно от най-горещите места и за шоубизнеса, и за музикалния елит. Плажовете и яхтите са заети от знаменитости като Бионсе и Джей Зи, Ирина Шайк и Брадли Купър, Роби Уилямс, Лени Кравиц и Дензъл Уошингтън, а джаз сцената събира най-големите звезди.

Концертът бе изпълнен съвместно с оркестъра на Паоло Карус, един от най-известните и ценени джаз пианисти и композитори на Сардиния, и е част от поредица културни събития организирани от „Jazz in Sardegna” в престижни джаз клубове и театри.

Успехът на Васил Петров в Сардиния идва седмица преди Коледното му турне „Бяла Коледа“. През декември той представя нова празнична програма. Първият концерт е на 14 декември в Перник, на сцената на Драматичния театър, на 15 декември е във Велико Търново, в читалище "Надежда", на 16 декември - в Търговище, в Драматичния театър, и на 19 декември - в хасковското читалище "Заря". В "Бяла Коледа" Коледните класики са разработени в аранжименти в суинг, джаз, поп звучене и впечатляващи валсове, възпявайки вярата в предстоящото Рождество Христово.

На сцената с Васил Петров са: Врачанска филхармония, Йордан Тоновски джаз трио с маестро Христо Павлов. Специални гост солисти са брилятната цигуларка Зорница Иларионова и сопраните Таня Лазарова и Мария Божилова. В програмата са White Christmas на Ървинг Бърлин, Silent night, What ever happened to Christmas, Silent Night, Ave Maria, авторска песен по текст на Архимандрит Серафим „Рождество Христово“ и други.

Празничното му турне продължава и с още два концерта „Коледа с Васил Петров“ с оркестъра на Държавна Опера Русе с маестро Димитър Косев, ще му партнира и сопраното Даниела Караиванова! Концертите ще се проведат в град Русе на 21 декември на сцената на Доходно здание, и на 22 декември в Габрово в зала „Възраждане“. Всички концерти са с начален час 19:00ч.