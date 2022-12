Обявиха номинациите за наградите "Златен глобус" 2023

Номинациите за 80-ите годишни награди "Златен глобус" бяха обявени тази сутрин в предаването Today по NBC. Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 10 януари в Бевърли Хилс.

„The Banshees of Inisherin“ оглави "Златните глобуси" с 8 номинации, следван от „Everything Everywhere All at Once“ с 6 и „Babylon“ и „The Fabelmans“ – и двата с по 5.

При телевизионните предавания най-много номинации има "Abbott Elementary" с 5, следван от "Короната", „Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story“, „Only Murders in the Building“, „Pam & Tommy“ и „Белият лотос“ - всички с по 4 номинации.

След като скандал и бойкот вкараха Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд в безпорядък и извадиха "Златен глобус" от телевизионния ефир за година, тазгодишните филмови и телевизионни награди бяха обявени днес.

Том Круз, Уил Смит и Дженифър Лорънс бяха част от звездите, които не получиха номинации за "Златен глобус", обявени вчера сутринта.

60-годишният Круз се размина с признанието, въпреки хитовия си филм "Топ Гън: Маверик“, получил надежди за най-добър филм. Продължението на екшъна беше най-касовият филм за годината и беше харесано от критиците, но главната звезда Круз забележимо липсваше в списъка с номинираните, пише БГНЕС.

Тъй като шоуто за награди е обвинявано в липса на разнообразие, може би Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд (HFPA) е искала да избегне полемиката, след като и 54-годишният Уил Смит не получи номинация за филма "Еманципация" месеци след скандалния си шамар на Крис Рок на Оскарите.

В същото време 32-годишната Лорънс също беше пренебрегната за независимия филм „Causeway“.

Кеке Палмър също не получи признание за трансценденталното си изпълнение в хорър/научно-фантастичния филм на Джордан Пийл „Nope“.

Джулия Робъртс и Джордж Клуни също не получиха признание за романтичната си комедия "Билет за рая", която спечели впечатляващите 70 млн. долара в световния боксофис.

Но ето все пак част от тези, които бяха почетени и се добраха до заветните номинации.

Имелда Стаунтън спечели номинация за най-добра актриса в телевизионен сериал - драма - за ролята си на кралица Елизабет II в "Короната" (The Crown).

Джонатан Прайс спечели номинация за най-добър актьор в поддържаща роля в телевизионен сериал - драма за ролята си на принц Филип.

Елизабет Дебики спечели номинация за най-добра актриса в поддържаща роля в телевизионен сериал за ролята си на принцеса Даяна в „Короната“.

Все пак „Топ Гън: Маверик“ спечели номинация за най-добър филм, нищо че Том Круз не беше номиниран в категорията за най-добър актьор.

Освен „Топ Гън“, „Елвис“ също е сред филмите, номинирани за най-добър филм.

Дженифър Кулидж и Обри Плаза получиха номинации за най-добро изпълнение на актриса в поддържаща роля за „Белият лотос“. Сериалът е номиниран и за най-добър мини сериал.

Ето по-важните номинации:

Най-добър филм - драма

„Аватар: Пътят на водата“

„Елвис“

„The Fabelmans“

ТАР

Топ Гън: Маверик“

Най-добър филм - музикален/комедиен

„The Banshees of Inisherin“

„Everything Everywhere All At Once“

„Вади ножовете 2“

„Триъгълник на тъгата“

Най-добра актриса - филмова драма

Кейт Бланшет - ТАР

Оливия Колман – „Империя на светлината“

Вайола Дейвис – „Кралят на жените“

Ана де Армас – „Блондинка“

Мишел Уилямс - "The Fabelmans“

Най-добър актьор - филмова драма

Остин Бътлър – „Елвис“

Брендън Фрейзър - "Кит“

Хю Джакман - "Синът“

Бил Найги – „Living“

Джереми Поуп – „Инспекцията“

Най-добра актриса - филм - мюзикъл/комедия

Лесли Манвил - "Госпожа Харис отива в Париж“

Марго Роби – „Вавилон“

Аня Тейлър-Джой - "Менюто“

Ема Томпсън – „Good Luck To You, Leo Grande“

Мишел Йео – „Everything Everywhere All At Once“

Най-добър актьор - филм - мюзикъл/комедия

Диего Калва – „Вавилон“

Даниел Крейг – „Вади ножовете 2“

Адам Драйвър: „Бял шум“

Колин Фарел - "The Banshees of Inisherin“

Ралф Файнс - „Менюто“

Най-добър актьор в поддържаща роля - филм

Брендън Глийсън - "The Banshees of Inisherin“

Бари Кийгън – „The Banshees of Inisherin“

Брад Пит – „Вавилон“

Ке Хюй Куан – „Everything Everywhere All At Once“

Еди Редмейн - "Добрата сестра“

Най-добра актриса в поддържаща роля - филм

Анджела Басет – „Черната пантера: Уаканда завинаги“

Кери Кондън: „The Banshees of Inisherin“

Джейми Лий Къртис: “Everything Everywhere All At Once“

Доли де Леон: „Триъгълник на тъгата“

Кери Мълиган: „She Said“

Най-добър режисьор - филм

Джеймс Камерън - "Аватар: Пътят на водата“

Даниел Шайнерт, Даниел Кван - “Everything Everywhere All At Once“

Баз Лурман – „Елвис“

Мартин Макдона - „The Banshees of Inisherin“

Стивън Спилбърг – „The Fabelmans“

Най-добър сценарий за филм

Тод Фийлд - TAR

Даниел Шайнерт, Даниел Кван - “Everything Everywhere All At Once“

Мартин Макдона - „The Banshees of Inisherin“

Сара Поли - "Жените говорят“

Тони Кушнер, Стивън Спилбърг - „The Fabelmans“

Най-добър филм - анимационен

„Пинокио“ на Гийермо дел Торо

„Inu-Oh“

„Marcel the Shell with Shoes On“

„Котаракът в чизми: Последното желание“

„Turning Red“

За най-добър чуждоезичен филм се борят Германия, Аржентина, копродукция на Нидерландия, Франция и Белгия, както и Южна Корея и Индия.

За най-добър драматичен сериал се борят „Better Call Saul“, „Короната“, „Домът на дракона“, „Ozark“ и „Severance“.

Най-добра телевизионна актриса - драматичен сериал

Ема Д'Арси – „Домът на дракона“

Лора Лини – „Ozark“

Имелда Стаунтън – „Короната“

Хилари Суонк - "Alaska Daily“

Зендая – „Еуфория“

Най-добър телевизионен актьор - драматичен сериал

Джеф Бриджис - "Старецът“

Кевин Костнър – „Йелоустоун“

Диего Луна – „Андор“

Боб Оденкърк – „Better Caul Saul“

Адам Скот – „Severance“

Най-добра телевизионна актриса - музикален/комедиен сериал

Куинта Брансън – „Abbott Elementary“

Кейли Куоко - "The Flight Attendant“

Селена Гомес – „Only Murders in the Building“

Джена Ортега – „Wednesday“

Джийн Смарт – „Hacks“

Най-добър телевизионен актьор - музикален/комедиен сериал

Доналд Глоувър – „Атланта“

Бил Хейдър – „Бари“

Стив Мартин - „Only Murders in the Building“

Мартин Шорт - „Only Murders in the Building“

Джереми Алън Уайт – „Мечката“.