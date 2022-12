Филмовите критици са възхитени от визуалния спектакъл в "Аватар: Природата на водата"

Дългоочакваното продължение на филма "Аватар" получи похвали от филмовите критици, които казаха, че отново са останали възхитени от визуалното майсторство на режисьора Джеймс Камерън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Аватар: Природата на водата" тръгва по кината в петък, 13 години след като първият филм изуми публиката с новаторска 3D технология и се превърна в най-касовата продукция на всички времена с 2,9 милиарда долара от продажба на билети.

Продължението предлага по-усъвършенствани 3D изображения, показващи водни същества на тучната луна Пандора.

До вторник следобед 85 процента от сто и седемте отзива, събрани на сайта "Ротън томатоус" (Rotten Tomatoes), приветстваха новия филм.

"Аватар: Природата на водата" е зашеметяващо визуално пиршество, което си струва трите часа и 12 минути", пише Ричард Ропър от "Чикаго сън-таймс".

Не липсват и похвали за историята на високия син народ На'ви, който е принуден да избяга от гората в океана.

#AvatarTheWayofWater: One of the most insane theatrical experiences of the last decade? Wild spectacle, unbelievable detail, and Cameron’s wizardry blasting your eyeballs out your sockets, and yet it still feels honest, personal, and sincere. I’m blown away. pic.twitter.com/ORjXRNLMM4