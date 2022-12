Откриха значима за християнството погребална пещера в Израел на над 2000 г. (ВИДЕО)

Израелските власти разкриха "една от най-впечатляващите погребални пещери", откривани някога на територията на страната, предаде Франс прес, цитира БТА.

Находката датира от около 2000 години и е наречена "Гробницата на Саломе", една от акушерките присъствали на раждането на Исус, според някои течения на християнството.

Обектът е открит преди 40 години от крадци на антики в гората на Лахиш, разположена между Ерусалим и ивицата Газа. Това води до археологически разкопки, които разкриват огромно преддверие, свидетелстващо според археолозите за важността на погребалната пещера.



Мястото, където са намерени кутии с кости, включва няколко помещения, както и ниши, издълбани в камъка. Според Израелската служба за антики това е една от най-впечатляващите и със сложна конструкция пещери, открити в Израел.

Пещерата отначало е използвана за еврейски погребални ритуали и е принадлежала на богато еврейско семейство, което е посветило много усилия на подготовката ѝ", казва източника.

По-късно пещерата се превръща в християнски параклис, посветен на Саломе, за което свидетелстват кръстовете и надписите по стените, отнасящи се до нея.

"Саломе е загадъчна фигура", казаха от Израелската служба за антики. "Според християнското (православно) предание акушерката във Витлеем не е могла да повярва, че е помолена да изроди бебето на девица, ръката ѝ е изсъхнала и е оздравяла едва когато е държала люлката му.

Култът към Саломе и използването на обекта продължават до девети век, след мюсюлманското завоевание, посочват от Израелската служба за антики. "Някои от надписите са на арабски език, докато вярващите християни продължават да се молят на мястото".

При разкопките на преддверието с площ 350 квадратни метра са открити щандове на магазини, които според археолозите са предлагали глинени лампи.

"Намерихме стотици цели и счупени лампи, датиращи от осми или девети век", казват ръководителите на разкопките Нир Шимшон-Паран и Цви Фирер. "Лампите вероятно са били използвани за осветяване на пещерата или в религиозни церемонии по начина, по който днес се раздават свещи в гробниците и църквите", допълват те.

