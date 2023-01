Част от творчеството на The Doors смени собствениците си

Китаристът на легендарната американска рокгрупа The Doors Роби Кригер и наследниците на клавириста Рей Манзарек продадоха своята част от правата върху музиката на групата на компанията Primary Wave Music. В допълнение към музикалния каталог независимият издател сега притежава мастер-записи, търговски марки, доходи от стрийминг и др., предава в. Сега.

В сделката не влизат правата, принадлежащи на представителите на фронтмена Джим Морисън и на барабаниста Джон Дензмор, уточнява сп Rolling Stone. Въпреки това тя включва множество хитове на групата, сред които Break on Through (to the Other Side), Light My Fire, Hello, I Love You, People Are Strange, Riders on the Storm и L.A. Woman.

Роби Кригер очевидно е останал доволен от продажбата и в свое официално изявление подчертава, че Primary Wave Music ще се погрижат за съхраняване на наследството на музикантите. „След 58 години и много преживяно взех решение да продам своята част от правата на компанията Primary Wave. Това ще ми позволи да помагам на множество благотворителни проекти, в които участвам, а също така да се включа и в нови“, изтъква той.

Сумата, за която е сключена сделката, не е оповестена, но от компанията я определят като „монументална придобивка“. Наследството на Doors продължава да се управлява от отдавнашният им мениджър Джеф Джампол.

The Doors е основана през 1965 г. в Лос Анджелис от поета и вокалист Джим Морисън и клавириста Рей Манзарек. Скоро към тях се присъединяват Дензмор и Кригер.

След мистериозната смърт на Морисън на 3 юли 1971 г. в Париж останалите от Doors решават да продължат заедно и записват албумите Other Voices и Full Circle, в които пеят Кригер и Манзарек. През 1978 г. излиза An American Prayer, в който на фона на записания по-рано глас на Морисън, който чете свои стихове, е наложена оригинална музика на The Doors. Няколко пъти музикантите изнасят концерти, свързани с различни специални събития, като например въвеждането на групата в Залата на славата на рокендрола. Тогава мястото на Морисън временно заема Еди Ведър от Pearl Jam.