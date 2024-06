Sony Music купува музикалния каталог на Queen за £1 милиард

Музикалният каталог на Queen, заедно с редица други права, е в процес на придобиване от Sony Music за 1 милиард британски лири, пише Variety.

Единствените приходи, които не са включени в сделката, са за изпълнения на живо, които членовете-основатели Брайън Мей и Роджър Тейлър, които все още са на турне с Адам Ламбърт, ще запазят.

Музикалният каталог на Queen е сред най-ценните в рок ерата — с класики като “Bohemian Rhapsody,” “Another One Bites the Dust,” “Radio Ga Ga,” “39,” “Somebody to Love” и “You're My Best Friend”, както и вечните разтърсващи стадиони “We Will Rock You” и “We Are the Champions”, песните бележат завинаги историята на музиката, което ги прави изключително доходоносни.

Групата Queen се ражда в Лондон през 1970 г. от Мей и Тейлър - които преди това са свирили заедно в група, наречена Smile - към които се присъединява Фреди Меркюри на вокали и пиано, а на следващата година Джон Дийкън на бас. Няколко звукозаписни компании първоначално отказват на групата, преди да бъде сключена сделка с EMI. Този лейбъл издава едноименния първи албум на Queen през 1973 г., който включва хита „Keep Yourself Alive“.

Докато групата отбелязва хитове в Обединеното кралство през следващите няколко години със синглите „Seven Seas of Rhye“ и „Killer Queen“, техният глобален пробив идва през 1975 г. с „Bohemian Rhapsody“, мини-симфония, написана от Фреди Меркюри, превърнала се в една от най-дългите и необичайни хитове на всички времена.

Групата скоро се превърна в една от най-големите в света, като всеки член записа сингъл номер 1 през следващото десетилетие: „Bohemian Rhapsody“ на Меркюри, „We Will Rock You“ на Мей през 1977 г., „Another One Bites the Dust“ на Дийкън през 1980 г. и „Radio Ga Ga” на Тейлър през 1984 г.

Въпреки че никога не са доминирали напълно в САЩ, групата свири на стадиони по целия свят и в продължение на няколко години държи рекорда по посещаемост за всички времена за един единствен концерт, когато изпълнението им през 1985 г. на фестивала Rock in Rio в Бразилия привлича около 600 000 души. Трагично, Фреди Меркюри се заразява с вируса на СПИН и умира от усложнения от болестта през 1991 г.

Наследството на Queen не само издържа, но и се разрасна през годините, като песните им все още се въртят широко по радиото и на спортни събития – „We Will Rock You“ и „We Are the Champions“ са е превърнали в химни на стадионите, пише Телеграф.