Официално: Без Hills of Rock тази година

Фестивалът "Hills of Rock – Plovdiv 2023" няма да се проведе тази година и се отлага за следващата, съобщиха на брифинг представители на промоутърската компания "Фест Тийм" ООД , община Пловдив и Фондация „Пловдив 2019", пише БТА.



"Екипът ни работи усилено заедно с нашите партньори, за да осъществим любимия рок фестивал на България и това лято, но се оказа истинско предизвикателство да се осигури качествена музикална програма в настоящата икономическа обстановка", каза Стефан Еленков от "Фест Тийм", който посочи, че от компанията не са готови да жертват качеството на фестивала.



"През последните няколко години заедно с нашите партньори посветихме всичките си усилия и ресурси, за да осигурим първокласен музикален фестивал с високо качество на програмата и продукцията и съпътстващите забавления, които нашата публика заслужава и очаква с нетърпение, каза Еленков.



По думите му организаторите имат амбицията през 2024 година да осигурят най-силния Hills of Rock досега. Групите, които почитателите на фестивала пожелаха и за които вече сме в преговори, са огромни имена – мечта на всеки отдаден рок и метъл фен, а датите ще споделим възможно най-скоро, допълни Еленков.



Закупилите билети за фестивала могат да изберат да ги върнат до 31 декември тази година или да ги запазят за догодина, за когато цените за "Hills of Rock – Plovdiv 2024" ще претърпят промяна.



"Hills of Rock" е емблема, фестивал, който утвърди Пловдив като Европейска столица на културата. Той е марка на града и остава в Пловдив, където ще се завърне догодина в пълния си блясък и мащаб. Това каза заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов.

През седемте години, в които се провежда фестивалът, повече от 130 имена гостуваха в Пловдив, сред които Three Days Grace, Evenescense, Guano Apes, Iron Maiden, Sabaton, Judas Priest, Slipknot, Mercyful Fate, Whitesnake, Garbage, Behemoth.