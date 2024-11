Електронният гуру The Editor и виртуозният пианист Виктор Вичев в смел музикален проект

Иноваторът на електронната сцена The Editor и впечатляващият млад пианист Виктор Вичев вплитат творческа енергия в новия сингъл „Chopin’s Ocean Echo“. Вдъхновени от гениалното произведение Étude Op. 25 No. 12 на Шопен, музикантите изграждат своя визия на световноизвестния етюд, а изданието е под лейбъла Ultra Collective.

„Chopin’s Ocean Echo“ съчетава кадифения звук на класическото пиано, с melodic techno динамиката, като прави истински подарък за ценителите на кросоувъра.

Снимка: OneDrive

Със задачата да визуализира смелия музикален синтез се заема един от най-популярните режисьори у нас, Люси Иларионов. Не случайно той избира за локация на снимките село Тюленово- мястото, където морето и небето вплитат своите нюанси синьо и създават безкрайност. Живописните кадри засилват още повече музикалната сила на „Chopin’s Ocean Echo“, преминавайки границите на звук и пространство.

Макар и в различни музикални писти The Editor и Виктор Вичев имат солиден опит зад гърба си.

The Editor е популярно име в съвременната музикална индустрия и международно признат саунд дизайнер. През годините той е композитор и автор на редица хитови песни на български звезди, а също издава и множество тракове и ремикси под международни лейбъли като Insomnia FM, Balloon Records Vienna, Nueva и George V Records, Warner Music Poland,Virginia Records, KVZ Music Ltd. Освен у нас, музикалните проекти на The Editor звучат по знакови международни радиостанции и MTV.

Пианистът Виктор Вичев е сред водещите млади музиканти в България, възпитаник на Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Въпреки крехката си възраст, Виктор притежава внушителна колекция от над 50 национални и международни награди. Сред неговите най-значими постижения е първа награда на конкурса "La musique et la terre" в Париж през 2023 г., както и престижната четвърта награда на конкурса Concertino Praga през 2022 г., където изпълнява 2-ри концерт за пиано и оркестър на Рахманинов с оркестъра на Чешкото национално радио в зала "Рудолфинум". Младият виртуоз притежава и впечатляващи композиторски умения, като премиери на негови собствени композиции вече са се състояли на престижни сцени в Дубай, Рим и други градове по света.