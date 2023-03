Мария Бакалова продуцира и участва със Захари Бахаров в новия филм „Това, което остава“

Мария Бакалова приключи снимките на българския късометражен филм „Това, което остава“ (What Stays After) на режисьора Димитрис Георгиев. Филмът е продуциран от NO BLINK Pictures, New European Wave Entertainment и продуцентската компания на Мария Бакалова Five Oceans, основана заедно с актьора Юлиян Костов (Shadow and Bone, The Toxic Avenger).

„Това, което остава“ проследява екстремното съзряване на момче по време на трагични събития, разтърсващи семейството му. За всички персонажи разплитащата се история е истинско житейско изпитание – изправени пред болката от загубата на близък човек, откриват истини, за които не са готови, взимат решения, които променят напълно живота им, изпитват вина, която ги разяжда, търсят изход, но се успяват да излязат от капана на събитията.

Сценаристи са Димитрис Георгиев и Марий Росен, които работят съвместно за първи път в проекта „Заедно без теб“, част от програмата Forum Expanded на международен филмов фестивал в Берлин. След този опит Димитрис Георгиев и Марий Росен решават да реализират пълнометражния си филмов дебют „ТАТКО“, който в момента е в постпродукция.

Звездният актьорски състав на „Това, което остава“ включва освен Мария Бакалова, и Захари Бахаров („Игра на тронове“, Slow Horses и „Мисията невъзможна: Пълна разплата“ - част първа, „Под прикритие“), Елена Телбис („Каръци“) и Маргита Гошева („Урок“, „Слава“ и „Бащата“). Главната роля е поверена на Ян Лозов.

Проектът е финансиран от Националния филмов център с подкрепата и на Община Бургас, Столична община и Община Стара Загора.

Това е вторият филм на Юлиян Костов и Мария Бакалова като продуценти във Five Oceans след очаквания игрален филм „Триумф“ на режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева в етап на постпродукция.