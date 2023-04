Започна подготовката на три нови филма от вселената на "Междузвездни войни"

За феновете на "Междузвездни войни" новото забавление не е толкова далече - компанията "Лукасфилм" обяви три нови филма от франчайза, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

В един от тях почитателите отново ще видят актрисата Дейзи Ридли като Рей - главната героиня в последната трилогия от култовата космическа сага. Действието на филма се развива 15 години след нея.

