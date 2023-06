Пенсиониран боклукчия откри ценни бронзови статуи в Италия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Едно от най-забележителните археологически открития в Италия от десетилетия ще бъде показано на ценителите на древното изкуство в края на този месец. Ценните римски и етруски статуи били извадени от калта в Тоскана благодарение на интуицията на пенсиониран боклукчия, информира Ройтерс.

24 бронзови статуи, датиращи от трети век преди новата ера до първи век след новата ера, бяха открити при разкопки на руините на древен спа център и след месеци на реставрация най-накрая ще бъдат изложени в Рим. Те бяха изкопани още в края на миналата година в региона на село Сан Кашиано дей Бани, където все още има популярни термални бани.

