Фестивал и академия Алегра продължават "Истински сериозно"

На 17 юли от 19:30 ч. в Централния военен клуб в София изключителните цигулари Александър Ситковецки и Григори Асс, виолистът Алесандро Д'Амико и вече познатият на софийската публика виртуоз на виолончелото Ласло Феньо ще изнесат концерта “Истински сериозно” с произведения на Бетовен, Шуберт и Менделсон: три драматични и вълнуващи квартета!

Ден след началото на своята концертна програма, Фестивал и академия Алегра ще продължат с квартети на Франц Шуберт, Лудвиг ван Бетовен и Феликс Менделсон. По особен начин строги, но страстни. Музика, която пречиства с патоса си. Една помитаща буря от звуци…

Въпреки своя кратък живот, Франц Шуберт е автор на близо 1500 произведения във всички музикални жанрове и е един от най-плодовитите композитори в историята на западната музика. В “Истински сериозно” ще чуем неговия “Quartettsatz” в до минор, D 703. Вероятно най-таченият европейски композитор, живял някога - Лудвиг ван Бетовен, е създател на знакови произведения, задължителни за всеки музикален репертоар. От тях на концерта ще звучи Струнен квартет във фа минор, оп.95 - “Сериозен”. Програмата на “Истински сериозно” ще продължи със Струнен квартет №6 във фа минор на Феликс Менделсон, чиято музика е празник за всеки.

Особено, изсвирена на цигулка “Страдивариус”! Александър Ситковецки, член-основател на многократно награждаваното Трио Ситковецки, което печели отличието за камерна музика на BBC Music Magazine през 2022, ще излезе на сцената на Фестивал и академия Алегра със своята Страдивари, изработена през 1679. Сред избраните моменти от концертните прояви на големия цигулар, прочие търсен и като диригент, са изпълненията му с Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Мюнхенския камерен оркестър, Konzerthaus Orchester - Берлин, BBC Scottish Symphony Orchestra, Netherlands Philharmonic Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, European Union Chamber Orchestra, Halle Orchestra, Academy of St. Martin’s in the Fields, Московски симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Санкт Петерсбург, Orquesta Filarmónica de Bolivia, Оркестъра на Полското Национално радио, Държавния симфоничен оркестър на Русия, Residentie Orkest The Hague, Welsh National Opera Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, London Philharmonic Orchestra and Philharmonia Orchestra.

Концертмайстор на Mahler Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Luzerner Sinfonieorchester и Lucerne Festival Orchestra, Григори Асс, чиито запис на Хайдновата Симфония-концертанте с Абадо и оркестъра “Моцарт” печели отличието ICMA за най-добър концерт на 2015, е част от квартета на “Истински сериозно”. Сред неговите партньори в камерното музициране са Наталия Гутман, Янин Янсен, Вилде Франг, Джеймс Енес, Лорънс Пауър, Еманюел Паю, Готие Капюсон, Николас Алстед, Сабине Майер, Александър Мелников и Фазил Сай. Свири и като дуетен партньор с Пинкас Цукерман. Цигуларят е свирил като солист с диригенти като Яник Незет-Сеген, Теодор Куренцис, Даниел Блендулф, Андре Орозко-Естрада, с Mahler Chamber Orchestra, Orchestra Mozart Bologna, the Swedish Radio Symphony Orchestra and Camerata Salzburg.

Роденият в Каракас Алесандро Д’Амико получава магистърска степен по виола под ръководството на проф. Силвия Симионеску. На конкурса за камерна музика "Гаетано Доницети” през 2008 г. виолистът е удостоен с Почетен диплом. Участник е в майсторски класове на музиканти като Нобуко Имаи, Вероника Хаген, Атар Арад, Волфрам Крист, Ралф Готони, Рудолф Баршай, Ференц Радош и Бенямин Зандер. Член е на Merel Quartet, Camerata Variabile, Ensemble Phoenix Basel and Capella Andrea Barca.

Унгарският виолончелист Ласло Феньо става част от световния елит на виолончелистите от 2004 г., когато печели международния конкурс “Пабло Казалс” в Кронберг, Германия. Възторжено аплодиран както от публиката, така и от критиката, той е един от най-вълнуващите артисти днес. Неговите спиращи дъха технически умения и емоционална експресивност превръщат концертите му в изключителни изживявания. През последните няколко години Ласло Феньо концертира на най-големите сцени по света. В това число Concertgebouw в Амстердам, Wigmore Hall в Лондон или Gasteig в Мюнхен. Ласло Феньо свири на виолончело, изработено от Матео Гофрилер от 1695.

Билети “Early bird” за концерта “Истински сериозно” може да намерите в мрежата на Ивентим.

За повече информация, следете сайта и социалните мрежи на Фестивал и академия Алегра - фейсбук и инстаграм.

Фестивал и академия Алегра се реализират с финансовата подкрепа на Националния фонд “Култура” по програма "Едногодишен грант” 2022, с финансовата подкрепа на Столична Община - Столична програма “Култура”, Институт Лист УКИ, Италиански културен институт, под патронажа на Посолството на Швейцария в България и в партньорство с Националното музикално училище “Любомир Пипков"