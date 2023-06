Разрушаването на язовир "Нова Каховка" нанесе щети по повече от 20 музея и културни обекти

Вследствие на наводнението от разрушения язовир "Нова Каховка" близо до Херсон са нанесени щети по повече от 20 музея и други културни обекти, съобщи ДПА, позовавайки се на властите в Украйна.

Украинското министерство на културата публикува списък с културни обекти, които са пострадали или напълно разрушени след наводнението. Повечето от тях са на южния бряг на Днепър - територия, окупирана от Русия, пояснява БТА.

Украинската държавна агенция за развитие на туризма също публикува карта на забележителностите и природните зони, които са пострадали от наводнението.

The site of the Tyahin fortress

historical monument

XIV - XVII centuries

village Tyahynka pic.twitter.com/zZvt3esEoH