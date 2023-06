Броени часове! Кървави вампирски зъби ще украсят сцената на Hollywood Vampires в София

Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери от Aerosmith ще забият тази вечер в София със супергрупата Hollywood Vampires, която ще изнесе първия си концерт у нас. Събитието е в “Арена София”, където ще звучат едни от най-големите рок хитове на всички времена, а към тях ще се присъедини и Томи Хенриксен, китаристът на Алис Купър.

Джони Деп ще излезе с предпазна шина на контузения крак.

Шоуто в София е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената с огромно желание за истински рок след 3-годишна пауза.

С четири тира и два буса пристигна екипът на Hollywood Vampires в София, съобщиха организаторите. По думите им в оборудването е впечатляваща сцена с размери 25 на 15 метра, включваща екрани и видео стени, на които зрителите ще могат отблизо да следят случващото се.

Допълнение към цялостната визия са уникалните зъби, създадени в Нидерландия специално за турнето. „Шоуто обещава да е неповторимо и като облик и като визия и разбира се като звук. Не е направен компромис с нито един елемент, като можем да кажем още, че ще има над 150 осветителни тела за светлинните ефекти на концерта“, разказват организаторите.

Джони Деп е поискал розов джин, вино, бира и шампанско за престоя си в София

Джони Деп е поискал да има подсигурени бутилка розов джин, италианска бира, френско вино и шампанско за престоя си. За храненето си актьорът няма специални изисквания, само е помолил да няма чушки в храната му.

Най-важното изискване от страна на Алис Купър е да има заредени минимум три списания за четене, множество и различен чай, както и разнообразни безалкохолни напитки, за които изрично е споменато да не са с портокалов вкус, както и малко вино. Рок легендата държи да има и селекция от сирена на малки порции в гримьорната си. Едно от дебело подчертаните му желания е определена марка чипс, която да е единствено с вкус на чедър.

Джо Пери е единственият от групата, който не иска алкохол. Той има изисквания за специален комплект разнообразно кафе.

Концертът на Hollywood Vampires е тази вечер в „Арена София”

Алис Купър Джони Деп и Джо Пери създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. По традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, Дейвид Бауи и Motörhead. Пред феновете си супергрупата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум Rise (2019). Той включва синглите Heroes, The Boogieman Surprise и Who’s Laughing Now.

Американската супергрупа е създадена през 2015 година и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години на миналия век. В него членуват рок величия като Джон Ленън (The Beatles), Кийт Мун (The Who) и Мики Доленц (The Monkees).

Hollywood Vampires има издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Маккартни (The Beatles), Слаш (Guns N’ Roses) и Брайън Джонсън (AC/DC).

Групите Sevi и Red Roll ще подгряват Hollywood Vampires

Българската група Sevi е била част от програмата на най-големите фестивали в страната. В тяхната дискография има съвместни проекти със световни артисти като Джони Джоели (Axel Rudi Pell), Томас Викстрьо (Therion), Джен Маджура (Evanescence), Лука Принчота (Доро Пеш) и продуцентите Кейн Чурко (Five Finger Death Punch, Ози Озбърн) и Марко Барусо (Lacuna Coil). През 2022 г. подписват договор с финландската букинг агенция Stahl Entertainment и реализират две задгранични турнета – в Швейцария с американската звезда Джони Джоели и в Германия с Джеф Тейт от Queensryche. Групата е на прага на издаването на своя четвърти студиен албум. Самият Алис Купър сподели един от най-новите им сингли – Hate You, на страницата на своето радио предаване Nights with Alice Cooper.

Италианската формация Red Roll е създадена през лятото на 2018 г. от четирима музиканти, Пасо (вокали и китара), Лео (китари и вокали), Цеси (бас) и Джони (барабани). Първото им EP излиза през ноември 2019 г. с 6 оригинални песни под независим лейбъл във Ферара – Resisto Distribuzioni. Сингълът Call Me Mad стига до финал в различни конкурси, включително Sanremo Rock, и се появява в различни радиостанции. През януари 2022 г. те започват да записват в студио Frequenze, в Монца. Албумът ще се разпространява дигитално от Universal Music Italia. Първият сингъл Messiah излиза на 27 май. А през септември ще бъде издаден албумът Another Way Of Silence.